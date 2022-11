Perledo ha di nuovo una biblioteca, gestita da volontari

Accesso al pubblico consentito tre pomeriggi alla settimana

“Grazie agli uffici comunali e ai volontari che hanno permesso di ridare una biblioteca alla comunità perledese”

PERLEDO – Ha aperto, giovedì 3 novembre, la Biblioteca comunale di Perledo. Un traguardo reso possibile dalla caparbietà dei volontari, che per tre pomeriggi alla settimana daranno la possibilità di accedere alla struttura, e dall’impegno messo in campo dagli uffici comunali.

Tutti questi soggetti hanno ricevuto la gratitudine di Alessandra Mauri, consigliera delegata alla cultura: “Ringraziamo gli uffici per aver espletato con precisione e scrupolosità tutte le procedure burocratiche necessarie per la riapertura dei locali e la redazione di un albo dei volontari civici che collaboreranno alla gestione della biblioteca. Un grazie va proprio a loro che, con grande entusiasmo, hanno permesso di ridare una biblioteca alla comunità perledese. Questa riapertura, insieme agli appuntamenti della rassegna ‘Incontri con l’autore’ e dei concerti, rappresentano solo il punto di partenza di una serie di iniziative atte alla promozione artistico culturale del territorio“.

La Biblioteca rispetterà i seguenti orari invernali: martedì, giovedì, sabato dalle 15.00 alle 17.30. Per chi volesse entrare a far parte del gruppo di volontari che si occupano di gestirla, è possibile fare richiesta direttamente in Comune.