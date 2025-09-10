Premio Varenna 2025: vincitori scelti, mostra aperta fino al 14 settembre

La chiesa di Santa Marta ospita fino al 14 settembre dipinti e sculture da tutto il mondo

“La Pro Varenna e il Comitato Organizzatore sono entusiasti di accogliere artisti e visitatori di questa edizione”

VARENNA – Sta vivendo i suoi ultimi giorni la 55^ edizione del Premio internazionale Varenna “Pierantonio Cavalli” per artisti naïf, ospitata nella chiesa di Santa Marta. Una rassegna che da oltre mezzo secolo trasforma il borgo del lago di Como in una vetrina internazionale di colori, creatività e visioni naïf.

Inaugurata lo scorso 23 agosto, la mostra resterà aperta fino a domenica 14 settembre con i seguenti orari: da lunedì a giovedì 10.30 – 12.30; da venerdì a domenica 10.30 – 12.30 e 16.30 – 18.30; domenica 14 settembre 10.30 – 13.00. L’ingresso è libero e sono possibili visite private su prenotazione (info: varennanaif@libero.it).

Circa 60 artisti provenienti da tutto il mondo hanno presentato opere ispirate al tema “La bellezza salverà il mondo” (F. Dostoevskij), interpretandolo con tecniche e stili differenti. Accanto alle opere in concorso, anche quest’anno la chiesa di Santa Marta ospita lavori fuori gara che completano e vivacizzano l’esposizione.

La giuria del premio si è riunita domenica 7 settembre decretando i vincitori dell’edizione 2025, già segnalati in mostra per l’ultima settimana di esposizione. Anche il pubblico ha avuto un ruolo: adulti e ragazzi hanno potuto votare le loro opere preferite tramite referendum aperto, assegnando due premi speciali.

Il catalogo ufficiale 2025 raccoglie immagini, titoli e tecniche di ogni opera, accompagnando i visitatori in un viaggio nella pittura naïf internazionale. Un’occasione anche per ripercorrere 55 anni di storia del concorso e scoprire artisti che da anni animano il panorama naïf.

“La Pro Varenna e il Comitato Organizzatore sono entusiasti di accogliere tutti gli artisti e visitatori di questa 55ª edizione”, fanno sapere. Una tradizione che conferma la vocazione culturale del borgo e la forza aggregativa dell’arte naïf, pronta a salutare il suo pubblico nel fine settimana conclusivo.