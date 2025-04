Quanti scatti ad Abbadia: 48 i partecipanti al concorso fotografico

Le premiazioni si sono svolte lunedì sera in sala civica

LECCO – Si sono svolte lunedì sera in sala civica, alla presenza di un folto pubblico, del sindaco Roberto Azzoni e dell’assessore all’Istruzione Irene Azzoni, le premiazioni del concorso fotografico “Gli altri abitanti di Abbadia”, dedicato agli animali, domestici e non, che popolano il paese. A organizzare, nell’ambito delle iniziative per la Settimana della Terra, il Consiglio comunale dei ragazzi in collaborazione con il Comune di Abbadia Lariana.

Il concorso fotografico ha riscosso un successo simile a quello dello scorso anno: hanno partecipato in 48, con immagini che hanno saputo conquistare la giuria, che si è avvalsa della collaborazione del Foto Club Libero Pensiero (presente alla cerimonia il presidente Gianni Lococciolo). Le foto sono esposte in sala civica.

“Questa è una serata dedicata ai ragazzi – ha spiegato il sindaco – È sempre bello poter vedere l’impegno messo dal Consiglio comunale dei ragazzi, ormai giunto al quinto anno, per il proprio paese. Il tema scelto quest’anno poi, l’ambiente, ci sta e mi sta particolarmente a cuore”.

Il primo premio è andato a Laura Marina Mandelli di Abbadia con Duello per la dama,

con questa motivazione: “Controluce, tensione e movimento ben evidenziati nello scatto che coglie l’animo selvaggio del lago”. Al secondo posto Agnese Denti di Mandello con Di fiore in fiore. Scrive la giuria: “La foto macro evidenzia la bellezza della natura e il particolare dell’impollinazione che è alla base della vita”. Terzo posto per Filippo Carsana di Abbadia: “La luce soffusa delle prime ore del mattino accompagna l’inizio dinamico della giornata dei gabbiani” è il commento al suo scatto, denominato I gabbiani del muretto.

Premi speciali sono stati assegnati a Melissa Riva per Il guardiano di Borbino, essendo la

più giovane (quasi otto anni) a realizzare una foto valida e interessante, e a Lorenzo

Brighenti che con la sua Lucia e Luna ha suscitato la simpatia dei giurati. La mostra fotografica rimarrà allestita fino al prossimo 22 aprile negli orari di apertura della

biblioteca. Oltre alle opere che hanno partecipato al concorso, esposti anche i disegni

preparatori degli alunni della scuola primaria di Abbadia in vista del murales della

sostenibilità per il progetto di plesso “Agenda 2030”.