L’osservazione del cielo notturno nei giardini di Olivedo a Varenna

Attraverso il telescopio si scopriranno le peculiarità della Luna, di Giove e Saturno, grazie alla collaborazione tra il progetto Lario Celeste e l’associazione Scanagatta

VARENNA – Occhi rivolti al cielo questa sera, venerdì, a Varenna per ammirare la bellezza di Giove, Saturno e la Luna. Passate solo due settimane dalla prima edizione, il progetto Lario Celeste torna con un nuovo appuntamento di “ASTROVarenna“, per una serata dove a ricoprire il ruolo di protagonisti non saranno solo gli astri, ma anche il caratteristico borgo del Lago di Como, e in particolare i giardini di Olivedo, luogo in cui si terrà l’iniziativa.

A essere osservati dalle ore 21 i monti, mari, crateri che caratterizzano la superficie lunare, il pianeta Giove con le sue quattro lune e Saturno incorniciato dai suoi maestosi anelli. Oltre a scrutare il cielo notturno e ad avere la possibilità a evento concluso di scattare una foto ricordo dal telescopio col proprio smartphone, ci sarà occasione di conoscere il progetto Lario Celeste.

Organizzata in collaborazione con l’associazione Scanagatta e patrocinata dal Comune di Varenna, la serata sarà completamente gratuita e adatta a partecipanti di qualsiasi età. In caso di maltempo, l’osservazione sarà rimandata a data da destinarsi.

Per maggiori informazioni scrivere a info@larioceleste.it.