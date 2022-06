“Rivivere con l’Arte”, otto artisti in mostra a Mandello

Oggi alle ore 18 l’inaugurazione nella sala Polifunzionale

La mostra, ad ingresso gratuito, sarà visitabile fino al 2 Luglio

MANDELLO DEL LARIO – “Rivivere con l’Arte” è questo il titolo della mostra che si è aperta ieri, venerdì, ma sarà inaugurata oggi, sabato, alle 18, nella sala Polifunzionale del Lido di Mandello del Lario dove è stata allestita. In occasione del vernissage interverranno la professoressa Raffaella Perdicchia e l’assessore all’Istruzione e alla Cultura Doriana Pachera.

Protagoniste della mostra le opere di otto artisti: Marta Bartesaghi, Giuseppe Bontempi, Maria Rosaria Caso, Antonella Ciceri, Salvatore Falco, Renato Matarrese, Bianca Ottaviano e Raffaella Perdicchia.

“In tempi ruvidi e materialistici, come quelli che stiamo vivendo, si leva ancora più forte il canto dell’Arte che, mai asservita, consente all’artista, che la produce, e all’uomo, che la ammira e la giudica, di elevarsi, di annullarsi e di trasformarsi in un tutto che si muove nella vita – spiega la professoressa Perdicchia – L’Arte, che si concretizza in forme diverse, offre attraverso la sua espressione un panorama ricco di possibilità, il modo per rileggere il mondo e, dunque, di sentirlo nuovo. In questo senso l’arte consente di rivivere, cioè di ritornare alla vita, di dischiudersi al reale, che acquisisce ora nuove qualità”.

Gli 8 artisti della mostra, attraverso diverse forme di espressione: pittura, scultura, fotografia e poesia consentiranno ai visitatori di immergersi nella bellezza delle loro opere, dotate di una forza creativa contagiosa.

La mostra, a ingresso gratuito, sarà visitabile fino al 2 luglio, nei seguenti orari: da Lunedì a sabato, dalle 17:00 alle 22.30 e la domenica dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 22:30.