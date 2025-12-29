San Silvestro a Varenna: arrivano i Jam, la band che farà ballare il paese

L’ingresso è gratuito e l’evento del prossimo 31 dicembre avrà inizio alle ore 23

Uno show ricco di luci, colori, effetti scenici incredibili

VARENNA – Sarà una serata di musica, energia e grande spettacolo quella che animerà “Aspettando Capodanno”, iniziativa oramai consolidata organizzata dal comune di Varenna in collaborazione con l’Associazione Elysium Chorus.

Per l’imminente edizione 2025 in piazza San Giorgio arriveranno i Jam Live Band una delle band più travolgenti e apprezzate del panorama live del Nord Italia e della Svizzera. Un appuntamento aperto a tutti e pensato per salutare il nuovo anno all’insegna del divertimento e della partecipazione.

Sul palco saliranno: Marco Mesemi (Voce), Andrea Lamberti (Chitarra e Tastiere), Daniele Quarto (Batteria), accompagnati da due ballerine professioniste che, con coreografie spettacolari e cambi d’abito, daranno vita a uno show di grande impatto.

Con un’esperienza pluridecennale e oltre 2000 esibizioni in piazze, locali, festival ed eventi privati, i Jam sono noti per il loro sound unico, grazie anche a strumenti esclusivi progettati dalla band e per la capacità di trasformare ogni concerto in una festa collettiva. Il loro spettacolo è un viaggio travolgente nella musica Pop-Dance dagli anni ’80 a oggi, pensato per coinvolgere ogni generazione e far ballare chiunque, senza limiti di età.

Uno show ricco di luci, colori, effetti scenici incredibili, simpatici gadget e un ritmo incalzante, che con una scaletta ricca di successi, farà ballare e cantare tutta la piazza fino al conto alla rovescia, per un capodanno indimenticabile!

L’ingresso è gratuito e l’evento del prossimo 31 dicembre avrà inizio alle ore 23, con il tradizionale countdown e i festeggiamenti allo scoccare della mezzanotte. In caso di maltempo l’evento si terrà nella sala polifunzionale di Via Roma.