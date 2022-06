Da giovedì fino al 2 luglio per le vie di Lierna la danza incontrerà l’arte e la musica

LIERNA – Da questo giovedì fino al 2 luglio sarà ospite a Lierna l’Experience Dance Company di Genova, corpo di ballo ufficiale del programma tv di Rai 1 “Il Cantante Mascherato”, condotto da Milly Carlucci, che allieterà la cittadina con numerosi spettacoli sotto la guida del coreografo Rai Matteo Addino.

Apriranno le danze il 30 giugno alle ore 20 proprio i ballerini della compagnia, che con la loro abilità, grinta e acrobazie animeranno la serata nei pressi della biblioteca comunale in via Parodi. A seguire il direttore artistico Lella Colombo e il coreografo Matteo Addino parteciperanno alla presentazione del libro “Il rocker gentile”, tenuta da Luisa Bono.

Tutto ciò anticiperà il processo creativo in collaborazione con Filippo Bariffi, che porterà alla costruzione di una performance coreografica esclusiva, ispirata ai trascorsi liernesi di Alessandro Bono, cantautore a cui è dedicato il libro.

L’1 luglio, sempre alle 20, il corpo di ballo del Cantante Mascherato darà il via alla serata in piazza IV Novembre, che continuerà alle 21.30 sul lungolago Castiglioni con lo spettacolo creativo “Le soignant sur le lac” a cura di Filippo Bariffi su ispirazione della vetrina artistica, realizzata da Valentina Piernera in omaggio alle opere pittoriche di Wanda Spinelli.

Lasciandosi guidare dalle opere di Spinelli e da quelle di altri artisti come Antonio Bonfiglio, designer di gioielli e docente universitari, la fotografa Michela Ravasio, Lella Colombo Artistic Director World Dance Award, Gianni Foti stylist, l’artista floreale Valentina Piernera e la make up artist Alice Pisano, il coreografo Matteo Addino e il suo corpo di ballo daranno vita a veri e propri quadri coreografici.

Grazie alla partecipazione di Domenico, Morena, Azzurra, Luigi, Wanda, Alice, Giulia e Roberto Corradi, che giocheranno tra loro, con le loro opere e ognuno con le proprie specifiche abilità, la passeggiata si trasformerà in una galleria d’arte a cielo aperto.

Chiuderanno le tre giornate liernesi il 2 luglio alle 20 sul lungolago Castiglioni l’elaborazione coreografica dedicata a Cristian Patriarca, indimenticabile anima della Pro Loco scomparsa prematuramente, e le acrobazie dell’Experience Dance Company, che ancora una volta porterà con sé tanta allegria e voglia di vivere.

I danzatori del Cantante Mascherato torneranno poi il 29 luglio dalle ore 20 in piazza IV Novembre, dove avverrà la restituzione al pubblico della performance coreografica, sviluppata da Matteo Addino, durante tutto il mese. Completerà la serata la presentazione in prima visione assoluta del documentario su Alessandro Bono, girato dalla regista Paola Nessi.

“Ho voluto fortemente questa manifestazione e sono molto contenta di essere riuscita a portare a Lierna questo spettacolo di caratura nazionale, che darà ancora più lustro al nostro sempre più attraente paese – spiega la vicesindaco Simonetta Costantini – ma che vuole anche omaggiare il grande cantautore Alessandro Bono, che aveva frequentato le strade e piazzette liernesi nella sua breve vita e la cui madre è ancora nostra concittadina. Riecheggiano ancora nella mia mente le parole della sua impegnativa ed attuale canzone ‘Gesù Cristo’: “Passare il tempo qui/ Tra queste facce bianche d’infelicità/ Intorno ad un biliardo/ Depressi come questa città/ Gesù Cristo ritorna/ Perché qui abbiam bisogno di te/ Per favore ritorna/ Hanno sporcato tutto quello che c’è”.

La canzone mette in musica tutto il disagio giovanile di ieri e di oggi, amplificato soprattutto dopo il periodo pandemico del covid e le sue restrizioni.

