Durante la serata aperti al pubblico la Torre di Maggiana e il Setificio Monti di Abbadia

Ad accompagnare i partecipanti negli spostamenti tra i due siti, la Pro Loco di Mandello e la banda musicale. Visitabile per l’occasione anche la Chiesa di San Giorgio

MANDELLO/ ABBADIA – Replicata ieri sera, giovedì, dopo il successo conseguito lo scorso anno, l’iniziativa “Notte al Museo”. Una proposta ricca di cultura e musica, ma anche natura, offerta da Museo Torre di Maggiana e Civico Museo Setificio Monti, patrocinata dai Comuni di Mandello e Abbadia, in cui gli edifici sono rispettivamente situati.

L’evento ha preso il via a Maggiana, dove i partecipanti hanno visitato la torre accompagnati dal sottofondo musicale realizzato dalla banda di Mandello nella sala sottostante la terrazza panoramica, che ha saputo diventare un ornamento prezioso tanto quanto i resti di affreschi che decorano le pareti. A presenziare solo quattro musicisti del complesso, per via di alcuni problemi tecnici dell’ultimo minuto risolti con estrema prontezza, che ha permesso così di salvare l’accompagnamento musicale.

A fungere da collegamento tra i due poli museali il Sentiero del Viandante, che ha consentito ai partecipanti di spostarsi tra una struttura e l’altra accompagnati dalla Pro Loco di Mandello. Come tappa di metà percorso scelta la Chiesa di San Giorgio, rinomato edificio religioso con affreschi duecenteschi.

Dopo la visita a San Giorgio, ultima fermata della serata il Civico Museo Setificio Monti, dove passando da una stanza all’altra i visitatori hanno potuto conoscere da vicino il lavoro della tessitura, dell’allevamento di bachi e della torcitura.

Una trentina di persone hanno presenziato all’intera iniziativa, scegliendo in totale libertà quali siti visitare a seconda delle preferenze e del mood del momento. Ed è forse questo il punto di forza della manifestazione: non “costringere” a un programma prestabilito, nonostante in locandina sia indicata una precisa scaletta.

L’appuntamento non finisce qui: il 4 agosto infatti è prevista un’altra serata in collaborazione tra i due siti museali, che avrà come ospite speciale il Planetario di Lecco.