“Sulle Orme del Viandante e Dintorni”. Domenica 21 settembre torna la storica camminata

Una camminata tra natura, cultura e sapori del Lario

Un percorso di 12 km per esplorare bellezze paesaggistiche e delizie locali tra Lierna e Mandello

LAGO – Torna l’atteso appuntamento con la XVII edizione di “Sulle Orme del Viandante e Dintorni”, la manifestazione che celebra natura, cultura e gastronomia lungo la sponda orientale del Lario. L’evento è in programma per domenica 21 settembre.

Quest’anno l’itinerario si svilupperà da Lierna a Mandello del Lario, in un percorso di circa 12 km di media difficoltà, pensato per far conoscere i luoghi, i sapori e le tradizioni del territorio.

Il ritrovo è fissato per le ore 9 a Lierna, presso il piazzale della stazione, dove si terranno le iscrizioni. Da qui partirà la passeggiata sul Sentiero del Viandante, in direzione “Riva Bianca” fino al “Castello”, con una prima sosta per la colazione.

L’itinerario prevede: Chiesa di San Maurizio e Lazzaro, passaggio dalla frazione di Sornico e visita alla Chiesa di San Michele, salita verso la frazione Somana fino a raggiungere Maggiana, dove, in occasione della tradizionale Sagra dei “Paradell”, sarà servito il pranzo. In questa tappa sarà possibile ammirare anche la storica Torre del Barbarossa.

Nel pomeriggio il cammino proseguirà verso Mandello, fino alla suggestiva Chiesa di San Giorgio, che sarà visitabile per l’occasione. Qui sarà servita una merenda con degustazione di prodotti tipici. Il ritorno a Lierna sarà garantito tramite servizio ferroviario.

Quota di iscrizione: 15 euro (gratuita per i ragazzi fino a 12 anni). La quota comprende: colazione, pranzo, degustazione di prodotti locali, merenda e biglietto di ritorno al punto di partenza. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 19 settembre.

Evento organizzato da Pro Loco Mandello del Lario e Pro Loco Lierna, con il patrocinio della Provincia di Lecco, della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino e di Montagne del Lago di Como.

In caso di maltempo, la passeggiata sarà rinviata alla prima domenica libera successiva.

Pe info: 335 5470555 / info@prolocomandello.it