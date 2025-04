Torna “Ville Aperte in Brianza” edizione 2025 dal 3 all’11 maggio

La Provincia di Lecco conferma la propria adesione anche per il 2025

Apertura esclusiva delle ville di delizia nelle province di Monza e Brianza, Como, Lecco e Milano

LECCO – Torna “Ville Aperte in Brianza” con un ricco programma di aperture straordinarie all’insegna della bellezza e della scoperta, portando con sé la consueta proposta culturale che unisce storia, architettura e paesaggio. La manifestazione, giunta alla sua 23^ edizione e promossa dalla Provincia di Monza e Brianza, si svolgerà dal 3 all’11 maggio con l’apertura esclusiva delle ville di delizia nelle province di Monza e Brianza, Como, Lecco e Milano. Un appuntamento atteso che anticipa la seconda tranche autunnale prevista dal 20 settembre al 5 ottobre, quando saranno accessibili tutti i beni storico-artistici aderenti all’iniziativa.

La Provincia di Lecco conferma la propria adesione anche per il 2025, mettendo in prima fila Villa Monastero a Varenna, una delle gemme più suggestive del territorio. L’antica dimora eclettica di fine Ottocento, oggi Museo, e il suo Giardino botanico che si snoda per quasi due chilometri lungo il lago, accoglieranno i visitatori in una veste completamente rinnovata. Il 2024 ha segnato un traguardo importante per la villa, con oltre 360 mila presenze, e quest’anno il sito si presenta con nuove specie vegetali, viali riqualificati, facciate restaurate e tecnologie immersive per arricchire l’esperienza dei turisti.

Grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), è stata realizzata un’installazione multimediale e una webapp interattiva che guida i visitatori alla scoperta del Giardino e della Casa Museo, valorizzando ancora di più l’esperienza culturale. Nei giorni 3, 4, 10 e 11 maggio, sarà possibile accedere alla Villa con biglietto ridotto, mentre sono previste visite guidate alle 14.30 e alle 16.30, prenotabili online sul sito ufficiale della rassegna.

Oltre a Villa Monastero, l’edizione primaverile coinvolgerà diverse dimore storiche della Brianza lecchese. Tra queste, spiccano Villa Bordone La Rocchetta a Bosisio Parini, Villa Moriggia Castelfranchi a Calco, Villa Greppi di Bussero e Villa Mapelli Mozzi a Casatenovo, i giardini storici di Villa Bertarelli a Galbiate, Villa Vercelli a La Valletta Brianza, Villa De Ferrari Bagatti Valsecchi e Villa Calchi a Merate, Villa Sormani Marzorati Uva a Missaglia e Palazzo Bassi Brugnatelli a Robbiate.

Una novità significativa dell’edizione 2025 è rappresentata dall’itinerario culturale “BAC Bellano Arte Cultura”, che collega Palazzo Lorla, il Museo Giancarlo Vitali e San Nicolao Arte Contemporanea, offrendo un percorso immersivo nel cuore artistico del comune lariano.

“Si rinnova anche nel 2025 la partecipazione della Provincia di Lecco alla manifestazione Ville Aperte in Brianza, per promuovere e valorizzare luoghi di interesse storico, culturale, artistico, paesaggistico ed escursionistico del nostro territorio provinciale” dichiarano la Presidente Alessandra Hofmann e la Consigliere provinciale delegata a Cultura e Beni culturali, Turismo Silvia Bosio. “Inoltre, la Provincia di Lecco parteciperà direttamente all’iniziativa attraverso Villa Monastero di Varenna, che i visitatori potranno ammirare in una nuova veste, dopo la recente inaugurazione del Giardino botanico rinnovato. Ringraziamo la Provincia di Monza e Brianza per la capacità di consolidare nel tempo la rete dei partner pubblici e privati e di ampliare le offerte di visite guidate, itinerari e attività, oltre che per il grande lavoro di organizzazione e coordinamento”.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile consultare il sito ufficiale della manifestazione: www.villeaperte.info.