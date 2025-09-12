Tra lago e monti. Villa Cipressi ospita il concerto dell’Ensemble Duomo

Un viaggio tra le colonne sonore della tv italiana d’oro

Appuntamento a domenica 14 settembre

VARENNA – Nella splendida cornice di Villa Cipressi a Varenna, domenica 14 settembre alle 21:15, si terrà un concerto unico dedicato alle più celebri colonne sonore televisive firmate da tre grandi maestri della musica italiana: Ennio Morricone, Riz Ortolani e Nino Rota.

Sul palco l’Ensemble Duomo, formazione cameristica composta da Roberto Porroni alla chitarra, Pier Filippo Barbano al flauto, Yoko Morimyo al violino, Antonio Leofreddi alla viola e Marcella Schiavelli al violoncello.

Il concerto, intitolato “A Primarosa”, presenterà una selezione di brani indimenticabili, rielaborati da Roberto Porroni.

Il programma musicale prevede una selezione di celebri composizioni, tra cui i temi di Ennio Morricone per La Piovra, come Tema, Mille Echi, Morale, Intimamente, Canzone per la sera, Silenzi dopo silenzi, Con tenerezza, Inizio del caso e il Tema (reprise), oltre a brani di Riz Ortolani tratti da David Copperfield, La Cittadella e La freccia nera, per concludere con I Clowns di Nino Rota.

“La stagione d’oro degli sceneggiati e dei film prodotti dalla televisione di stato tra gli anni Sessanta e Ottanta ha lasciato un segno profondo nella memoria collettiva – continuano gli organizzatori dell’iniziativa – Quelle opere, rese ancor più suggestive da colonne sonore intense e indimenticabili, sono diventate patrimonio culturale di milioni di spettatori”.

“Affidate ad alcuni dei più grandi compositori italiani, le musiche che verranno eseguite durante la serata rappresentano non solo un omaggio a un capitolo fondamentale della nostra storia recente, ma anche un’occasione per rivivere le emozioni che hanno accompagnato generazioni intere davanti allo schermo televisivo” concludono gli organizzatori.