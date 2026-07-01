Tutto esaurito per il primo concerto a lume di candela a Villa Monastero

Un’atmosfera magica, con il lago, le candele accese e le note della musica a fare da cornice

Il prossimo appuntamento musicale a lume di candela a Villa Monastero sarà giovedì 10 settembre

VARENNA – Uno spettacolo emozionante ha accolto il pubblico che martedì sera a Villa Monastero di Varenna ha assistito al primo appuntamento musicale a lume di candela organizzato dalla Provincia di Lecco, dal tema La grande musica per il cinema, in un’atmosfera magica, con il lago, le candele accese e le note della musica a fare da cornice.

Il concerto è stato introdotto dalla Consigliere provinciale delegata a Cultura e Beni culturali Silvia Bosio, che ha salutato i presenti invitandoli a continuare a seguire il ricco appuntamento culturale proposto a Villa Monastero e al Monastero del Lavello.

MovieTrio, un’accattivante formazione composta da Fabiano Maniero (tromba), Alessandro Modenese (chitarra), Laura Pirri (voce), ha incantato gli ascoltatori con un programma di brani tratti dai grandi classici della musica da film e colonne sonore che hanno accompagnato la storia del cinema, da Titanic a The Body Guard, dai film di Sergio Leone a La Vita è Bella solo per citarne alcuni.

Gli artisti hanno intrattenuto il pubblico con una performance di altissimo valore artistico.

Una parte del concerto è stata dedicata ai brani composti dal Maestro Ennio Morricone, dei quali sono state sottolineate la riconoscibilità, in quanto noti in tutto il mondo, e la trasversalità, poiché toccano il cuore di ogni categoria di pubblico.

Gli artisti hanno voluto sottolineare come la musica accompagna le persone in ogni momento della propria vita, anche in quelli più difficili, ed è creatrice di bellezza.

Il prossimo appuntamento musicale a lume di candela a Villa Monastero sarà giovedì 10 settembre alle 21 con Arabesques, musica per flauto e arpa.