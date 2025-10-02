Una mostra in ricordo di Pierfranco Negri a Onno

Domenica 5 ottobre a Onno una mostra celebra il giornalista e scrittore lecchese tra auto, libri e ricordi

L’iniziativa è promossa dagli “Amici di Pierfranco”, sotto la guida dei dirigenti sportivi e piloti Palmerino Gigliotti e Ivano Tagliabue

ONNO – Una giornata speciale per ricordare Pierfranco Negri, scomparso a gennaio 2024. Domenica 5 ottobre, piazza degli Alpini a Onno, zona lungolago, ospiterà una mostra dedicata al giornalista, scrittore, insegnante e presidente dell’Associazione Commissari di Percorso LC09, figura storica per gli appassionati del mondo dei motori e della cultura del Lago di Como.

L’iniziativa è promossa dagli “Amici di Pierfranco”, guidati dai dirigenti sportivi e piloti Palmerino Gigliotti e Ivano Tagliabue. La mostra raccoglierà modelli di auto, riviste, giornali, filmati e oggetti storici appartenuti a Negri, oltre ai suoi libri che raccontano le storie del lago.

Il periodo scelto non è casuale: l’inizio autunno coincide con le edizioni storiche del Rally Villa d’Este Aci Como, evento che Negri seguiva con passione come giornalista e commissario. A ricordarlo, saranno presenti alcune auto da competizione, piloti, navigatori, commissari di percorso e numerosi amici e appassionati.

La manifestazione inizierà alle 9.30 con l’apertura degli stand e l’esposizione delle auto. Alle 10 sarà celebrata la Santa Messa, seguita da una visita al cimitero. In piazza, autorità e ospiti ricorderanno la figura di Negri, mentre nel pomeriggio si svolgeranno incontri con piloti e addetti ai lavori. La giornata si concluderà alle 17.

Per informazioni: Palmerino Gigliotti 334 6893212 – Ivano Tagliabue 345 5047623.