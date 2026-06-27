Varenna. A Villa Monastero due serate musicali a lume di candela

La Provincia di Lecco propone due appuntamenti nel giardino della storica dimora di Varenna

Primo concerto martedì 30 giugno con MovieTrio, secondo evento il 10 settembre con Arabesques

VARENNA – La Provincia di Lecco propone a Villa Monastero di Varenna due iniziative musicali a lume di candela, pensate per offrire ai visitatori un’esperienza suggestiva in uno dei luoghi più affascinanti del territorio.

Il primo appuntamento è in programma martedì 30 giugno alle ore 21 nel giardino di Villa Monastero, dove si esibirà MovieTrio, formazione composta da Fabiano Maniero alla tromba, Alessandro Modenese alla chitarra e Laura Pirri alla voce.

Il tema della serata sarà “La grande musica per il cinema”, con un repertorio dedicato ai grandi classici della musica da film e alle colonne sonore che hanno accompagnato la storia del cinema.

Il concerto sarà a numero chiuso, gratuito e riservato ai visitatori di Villa Monastero, previo acquisto del biglietto d’ingresso al Giardino botanico tramite il link dedicato “Ingresso – La grande musica per il cinema”. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà nella sala Fermi.

Il secondo appuntamento è previsto per giovedì 10 settembre alle ore 21 con Arabesques, concerto di musica per flauto e arpa. Anche questa serata sarà a numero chiuso e gratuita; ulteriori dettagli e informazioni saranno comunicati prossimamente.

«Visto il grande successo dello scorso anno – commentano la presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann, e la consigliera provinciale delegata a Cultura e Beni culturali, Silvia Bosio – nel palinsesto delle attività culturali del 2026 abbiamo voluto riproporre due serate musicali a lume di candela, per offrire ai visitatori di Villa Monastero un’occasione unica per vivere la musica dal vivo in uno dei luoghi più suggestivi e preziosi del nostro territorio».

«Cittadini e turisti – aggiungono – potranno lasciarsi avvolgere da un’atmosfera magica, con il lago di fronte, le candele accese e le note della musica a fare da cornice a una serata davvero speciale». Le due serate confermano il ruolo di Villa Monastero come luogo privilegiato per la cultura, la musica e la valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico del lago.