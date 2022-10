L’esposizione sarà visitabile fino al 22 ottobre

Al centro del progetto curato da Fondazione Opera Don Bosco Onlus, il gesto del sorriso immortalato anche nei contesti più difficili

VARENNA – Messaggi di gioia e speranza legati a storie e situazioni di fragilità saranno i protagonisti della nuova mostra a Villa Monastero dal titolo “Sorridi, è gratis!”, inaugurata venerdì in occasione della giornata internazionale del sorriso con un vernissage nella storica dimora.

Visitabile fino al 22 ottobre, l’esposizione viaggia orami da tre anni per la Lombardia portando con sé una raccolta di scatti e racconti vividi di bambini, ragazzi e adulti provenienti da Etiopia, Eritrea e Filippine.

“Sorridi, è gratis! è partita nel 2019 dalla mia città, Sondrio. Oggi vederla accostata a eventi tanto importanti e in luoghi magnifici e ricchi di storia è un’immensa gioia e soddisfazione. Ritengo che il messaggio che portiamo in giro grazie a questa mostra sia molto potente e i continui feedback positivi dei visitatori non fanno che confermarlo” ha commentato Michele Rigamonti, Presidente di Fondazione Opera Don Bosco Onlus, curatrice della mostra.

Le foto in allestimento sono frutto del genio creativo di Enrico Mascheroni, fotoreporter di fama internazionale e vicino alla Fondazione, che ha scelto con oculatezza gli scatti. Una collezione di volti che pone al centro dell’attenzione il significato più profondo del sorriso: un gesto semplice e personale, capace di colmare gli occhi e i cuori di chi lo riceve.

Ma la mostra non si limita a questo: con l’ausilio di una lente di ingrandimento si potrà entrare in contatto con i protagonisti delle immagini grazie ai loro racconti, rivelati con timidezza sotto forma di aneddoti capaci di far sorridere, riflettere ed emozionare il visitatore.

“La Provincia di Lecco – sottolineano la Presidente Alessandra Hofmann e la Consigliere delegata a Cultura e Beni Cultura, Turismo, Villa Monastero Fiorenza Albani – ha accolto con molto piacere la richiesta pervenuta dalla Fondazione Opera Don Bosco Onlus di ospitare nello spazio espositivo della villa la mostra fotografica ‘Sorridi è gratis’, incentrata sul tema del sorriso e sul suo potere di unire i territori. Una mostra di grande qualità, che contribuirà a valorizzare ancora di più la nostra storica dimora e rendere più appetibile la visita a Villa Monastero a un pubblico sempre più ampio“.

La mostra è a ingresso libero e gratuito, visitabile dalle ore 10.30 alle ore 17.30 presso lo Spazio Espositivo di Villa Monastero (l’esposizione sarà accessibile senza obbligo di visita alla villa).