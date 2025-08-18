Dal 23 agosto al 14 settembre 2025 presso la Chiesa di Santa Marta

VARENNA – Al via la 55^ edizione del Premio Internazionale Varenna di Arte Naïf “Pierantonio Cavalli”, che si terrà dal 23 agosto al 14 settembre 2025 presso la Chiesa di Santa Marta, a Varenna. Si tratta di un’edizione speciale e conclusiva, che celebra oltre mezzo secolo di storia dell’arte naïf in Italia e nel mondo.

C’è un linguaggio che parla al cuore senza filtri: è quello dell’arte naïf. In tempi incerti, essa ci offre rifugio e ci ricorda la bellezza delle cose semplici. Uno dei motivi per cui l’arte naïf è particolarmente amata è la sua capacità di rasserenare, trasmettere sicurezza, offrire una pausa ai dubbi e farci sentire bene. Non a caso, l’arte naïf viene percepita più intensamente proprio quando le circostanze generali si fanno critiche.

In un mondo guidato da interessi prettamente economici, in un’era digitale in cui la sottile manipolazione è parte pervasiva delle nostre vite, dove gli algoritmi dei social media influenzano impercettibilmente le nostre convinzioni, l’individuo cerca sempre più di affidarsi a una sorta di intelligenza emotiva, valorizzando l’integrità e tutto ciò che viene interpretato come connessione autentica – e non come possibile minaccia in un mondo interconnesso, dominato da crescenti contraddizioni capitalistiche internazionali.

L’arte naïf, definita anche ingenua, ha il potere di esorcizzare – con le sue rappresentazioni genuine e rassicuranti – tutto ciò che ci opprime. Con colori vivaci vengono esaltate scene di vita quotidiana, paesaggi incontaminati, animali felici e persone vere, con i loro difetti e sentimenti.

Il mondo viene descritto e ordinato con meticolosità e ricchezza di particolari, ma sempre con estrema spontaneità, senza tener conto di prospettive tecniche o regole accademiche. Tutto è certo, tutto è ammesso – e diventa improbabile certezza. Ogni opera esposta è un frammento di mondo visto con occhi sinceri. La mostra è un invito a lasciarsi sorprendere dalle improbabili certezze dell’arte naïf.

Informazioni sulla mostra

55^ edizione del Premio Internazionale Varenna di Arte Naïf “Pierantonio Cavalli” intitolata “La bellezza salverà il mondo” (F. Dostoevskij)… e quella dell’arte naïf lo renderà più colorato! Dal 23 agosto al 14 settembre 2025. Chiesa di Santa Marta, Piazza S. Giorgio 25, a Varenna. La mostra, organizzata dalla Pro Varenna e patrocinata dal Comune di Varenna, sarà curata da Norma Cavalli.

Come ogni anno, l’esposizione accoglierà opere naïf provenienti da tutto il mondo, in un dialogo di colori, emozioni e autenticità. Vernissage: Sabato 23 agosto 2025, ore 16.30 – Chiesa di Santa Marta. Finissage: Domenica 14 settembre 2025, ore 16.30 – Hotel Royal Victoria. Ingresso gratuito.