Varenna, concerto di inizio anno con il Coro Grigna

Appuntamento domenica 11 gennaio alle 16 a Villa Monastero

L’evento musicale è promosso dalla Provincia di Lecco

VARENNA – La Provincia di Lecco inaugura il nuovo anno con un appuntamento musicale ospitato nella cornice di Villa Monastero, a Varenna. Nella sala Fermi della Casa Museo è in programma il concerto di inizio anno con il Coro Grigna dell’Associazione Nazionale Alpini Sezione di Lecco.

L’iniziativa vuole celebrare l’avvio del nuovo anno come momento di incontro e condivisione, ponendo al centro la valorizzazione delle tradizioni e il coinvolgimento di realtà artistiche del territorio. Il concerto si inserisce così nel solco delle proposte culturali promosse dalla Provincia, con l’obiettivo di offrire occasioni di aggregazione aperte alla comunità.

L’appuntamento è fissato per domenica 11 gennaio alle 16, quando le voci del Coro Grigna risuoneranno negli spazi storici di Villa Monastero, contribuendo a creare un’atmosfera di festa e partecipazione.

L’accesso al concerto è gratuito ed è incluso nel biglietto di ingresso alla Casa Museo. I posti sono limitati e, per assistere all’evento, è richiesta la prenotazione.