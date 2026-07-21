Varenna Festival 2026, la grande musica da film arriva sul Lago con l’Italian Academy Orchestra

Venerdì 24 luglio in Piazza San Giorgio il concerto diretto dal maestro Damiano Cerutti

Un viaggio tra le colonne sonore di John Williams, Morricone, Zimmer e altri grandi compositori

VARENNA – La magia della musica da film incontra la bellezza del Lago di Como. È tutto pronto per uno degli appuntamenti più attesi del Varenna Festival 2026, giunto alla sua settima edizione: venerdì 24 luglio alle 21.15, nella suggestiva cornice di Piazza San Giorgio, protagonista della serata sarà la Italian Academy Orchestra, diretta dal maestro Damiano Cerutti.

Un concerto pensato come un viaggio emozionante attraverso alcune delle più celebri colonne sonore della storia del cinema, capace di unire la grande tradizione sinfonica alle immagini e alle atmosfere dei film che hanno accompagnato intere generazioni.

Sul palco risuoneranno le composizioni di alcuni tra i più importanti autori della musica cinematografica internazionale: da John Williams con le celebri melodie di Star Wars, Superman, Indiana Jones, Harry Potter, Jurassic Park ed E.T., fino alle pagine immortali di Ennio Morricone con Gabriel’s Oboe da The Mission e il Tema di Jill da C’era una volta il West.

Il programma della serata proporrà inoltre le musiche di Howard Shore da Il Signore degli Anelli, la suite di Pirati dei Caraibi firmata da Klaus Badelt e Hans Zimmer, il medley dedicato a Grease e le celebri pagine di Richard Wagner legate ad Apocalypse Now, tra cui la Cavalcata delle Valchirie.

Le immagini dei film saranno proiettate contemporaneamente su un maxi schermo, creando un’esperienza immersiva capace di coinvolgere appassionati di musica classica, cinefili, famiglie e giovani spettatori.

L’evento rappresenta uno dei momenti più ambiziosi della settima edizione del Varenna Festival, manifestazione promossa dal Comune di Varenna in collaborazione con l’Associazione Elysium Chorus, realtà culturale che negli anni ha saputo conquistare un ruolo di rilievo nel panorama artistico lariano.

A dirigere l’orchestra sarà il maestro Damiano Cerutti, musicista con una consolidata esperienza internazionale. Diplomato in pianoforte e specializzato in direzione d’orchestra, Cerutti ha collaborato con importanti istituzioni musicali italiane e straniere, tra cui il Teatro Donizetti di Bergamo, ASLICO, il Teatro dell’Opera di Milano e la Kitakyushu City Opera in Giappone.

La Italian Academy Orchestra, nata nel 2001, è una delle realtà orchestrali italiane più apprezzate. Nel corso della sua attività si è esibita nei principali teatri italiani e in numerose tournée internazionali in Europa, Medio Oriente e Asia, collaborando anche con artisti e istituzioni di primo piano, tra cui la Fondazione Andrea Bocelli.

La scelta di dedicare una serata alle grandi musiche del cinema assume un significato particolare nella cornice di Varenna, luogo simbolo del fascino internazionale del Lago di Como. L’incontro tra la piazza storica, il paesaggio lacustre e le colonne sonore più amate promette di trasformare il paese in un palcoscenico a cielo aperto.

«Con questo concerto – spiegano gli organizzatori – il Varenna Festival conferma la propria vocazione a proporre eventi di alto profilo artistico, capaci di valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio e di attrarre pubblico dalla Lombardia, dall’Italia e dall’estero».

L’ingresso alla serata è libero. In caso di maltempo il concerto si terrà nella Sala Polifunzionale di via Roma.

Programma completo:

John Williams – Star Wars, Main Title

John Williams – Superman, Main Theme

John Williams – Indiana Jones, Raiders March

John Williams – Harry Potter, Hedwig’s Theme

John Williams – Jurassic Park, Theme

Ennio Morricone – The Mission, Gabriel’s Oboe

Ennio Morricone – C’era una volta il West, Tema di Jill

Barry Gibb – Grease, Medley

John Williams – E.T., Flying Theme

Howard Shore – Il Signore degli Anelli, Suite

Richard Wagner – Apocalypse Now

Richard Wagner – Cavalcata delle Valchirie

Klaus Badelt / Hans Zimmer – Pirati dei Caraibi, Suite

Informazioni: varennaturismo.com