Varenna Festival, grande successo per il concerto di Fabrizio Bosso

Dopo il trionfo dell’Italian Academy Orchestra, il festival regala un’altra serata di musica di alto livello

Prossimo appuntamento mercoledì 30 luglio con l’Ulisses Ensemble

VARENNA – Il Varenna Festival continua a conquistare il pubblico. La rassegna musicale ospitata nella suggestiva cornice di Piazza San Giorgio sta registrando una partecipazione sempre più ampia, confermandosi uno degli appuntamenti culturali più apprezzati dell’estate sul lago.

Dopo il successo ottenuto pochi giorni fa dall’Italian Academy Orchestra, protagonista di una serata dedicata alle più celebri colonne sonore del cinema, la piazza di Varenna è tornata a riempirsi di musica con un evento dedicato al grande jazz.

A salire sul palco è stato il celebre trombettista Fabrizio Bosso, accompagnato da Alberto Marsico all’organo e Alessandro Minetto alla batteria. Il trio ha offerto al pubblico un concerto di grande intensità, caratterizzato da virtuosismo, energia e una profonda capacità interpretativa.

Una performance di alto livello artistico che ha coinvolto i numerosi spettatori presenti, premiata da lunghi applausi e da una partecipazione calorosa che ha confermato il successo della proposta culturale del festival.

Il calendario del Varenna Festival prosegue ora con un nuovo appuntamento in programma mercoledì 30 luglio, quando sarà protagonista l’Ulisses Ensemble, giovane e versatile orchestra proveniente dai Paesi Bassi.

A partire dalle ore 18, i musicisti porteranno la loro musica tra le vie del paese con un itinerario itinerante che prenderà il via, come da tradizione, da Piazza San Giorgio. Un’occasione per residenti e visitatori di vivere ancora una volta la musica in modo originale, immersi nella bellezza e nelle atmosfere uniche di Varenna.

Il festival si conferma così un appuntamento capace di unire qualità artistica, valorizzazione del territorio e partecipazione, offrendo al pubblico esperienze musicali suggestive nel cuore del lago di Como.