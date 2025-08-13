Varenna Festival. Il Gran Galà Lirico Sinfonico incanta Piazza San Giorgio

Un successo travolgente che ha unito talento internazionale e fascino locale

La serata ha visto come protagonista la Miskolc Symphony Orchestra

VARENNA – Un successo travolgente ha accompagnato il concerto lirico, svoltosi nella suggestiva cornice di Piazza San Giorgio, nell’ambito della sesta edizione del Varenna Festival. Il Gran Galà Lirico Sinfonico si conferma così tra gli appuntamenti più attesi della rassegna, capace di fondere eccellenza artistica e fascino scenografico in un connubio indimenticabile.

Protagonista della serata è stata la Miskolc Symphony Orchestra (Ungheria), magistralmente diretta dal M° Lorenzo Castriota Skanderbeg, accompagnata da un cast di cinque cantanti lirici solisti che hanno offerto al pubblico momenti di rara intensità ed emozione.

Tra i momenti più acclamati, l’esecuzione dell’aria “Nessun dorma” dalla Turandot di Puccini, interpretata con intensità dal celebre tenore Walter Fraccaro: una performance che ha lasciato il pubblico senza fiato, ottenendo una replica durante i bis finali, chiusi con il tradizionale e travolgente “Brindisi” dalla Traviata di Verdi.

Un pubblico numeroso e appassionato ha confermato ancora una volta il grande successo del Varenna Festival, un evento che unisce bellezza, cultura e musica d’eccellenza in una delle cornici più suggestive del Lago di Como.