Varenna Festival. L’energia dei Queen in Piazza San Giorgio

Un viaggio nel mito dei Queen con quattro straordinari artisti internazionali

L’iniziativa si svolgerà venerdì 29 agosto alle 21.15

VARENNA – Continua con grande entusiasmo la sesta edizione del Varenna Festival, che venerdì 29 agosto alle ore 21.15, nella suggestiva cornice di Piazza San Giorgio, ospiterà uno degli eventi più attesi dell’intera rassegna: “MercuryLegend – Queen Experience”, uno spettacolo tributo alla leggendaria band britannica.

Un’occasione imperdibile per rivivere dal vivo tutta l’energia dei Queen in uno show a 360 gradi: uno spettacolo travolgente ed emozionante, capace di conquistare e coinvolgere il pubblico di ogni età.

Sul palco, quattro musicisti di grande esperienza internazionale, già protagonisti in importanti palcoscenici di Italia, Germania, Olanda, Slovenia, Francia, Svizzera, Lussemburgo, Croazia e Austria. La loro missione non è soltanto rendere omaggio ai Queen e a Freddie Mercury, ma incantare il pubblico con una performance intensa, spettacolare e curata in ogni minimo dettaglio.

Alla voce, Juri Saddi, uno dei più apprezzati interpreti di Freddie Mercury, capace di evocare l’anima del frontman dei Queen con una voce potente e costumi sgargianti che riportano il pubblico nel cuore del mito. Accanto a lui, Federico Vetrò alla chitarra, premiato da Queen Italia come miglior interprete dello stile di Brian May, Daniel “Taylor” Ghilardi alla batteria e Christian Comizzoli al basso, per un ensemble di straordinario impatto.

Una serata da non perdere per celebrare la grande musica rock in una delle cornici più suggestive del Lago di Como: l’incantevole Piazza San Giorgio di Varenna.

Per info: https://mercurylegend.com/

Ingresso libero