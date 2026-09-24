Varenna Festival, Schiavo-Marchegiani celebrano 20 anni in duo

Il duo pianistico torna al Festival con un programma dedicato a Rossini, Schubert e Dvořák

Sabato 26 settembre alle 21 a Villa Cipressi

VARENNA – Al Varenna Festival, tornano Marco Schiavo e Sergio Marchegiani con “20 anni in duo!”, una serata dedicata alla grande musica e a un sodalizio artistico che da due decenni porta il duo pianistico sui palcoscenici di tutto il mondo. L’appuntamento è per sabato 26 settembre alle 21, a Villa Cipressi, con ingresso libero.

Un gradito ritorno per i due pianisti, già protagonisti delle precedenti edizioni del Festival, che nella settima edizione della manifestazione propongono un concerto costruito intorno a un anniversario particolarmente significativo. Dal 2006 Schiavo e Marchegiani formano infatti un duo stabile, sviluppando in questi vent’anni un percorso artistico apprezzato dal pubblico e dalla critica internazionale per lo stile personale, la naturalezza del discorso musicale, la bellezza del suono, l’intensità e l’energia delle interpretazioni.

Per il loro ritorno a Varenna, i due artisti hanno scelto un programma dedicato a Gioachino Rossini, Franz Schubert e Antonín Dvořák, con alcuni dei più brillanti esempi della letteratura per pianoforte a quattro mani.

La serata si aprirà con l’Ouverture da “L’Italiana in Algeri” di Gioachino Rossini, seguita dall’Allegro in La minore D. 947 “Lebensstürme” di Franz Schubert. Il programma proseguirà con l’Ouverture da “Il barbiere di Siviglia” di Rossini, le Variazioni sopra un tema originale in Si bemolle maggiore D. 968a di Schubert e tre Danze Slave di Dvořák: l’op. 72 n. 2 in Mi minore, l’op. 72 n. 5 in Si bemolle minore e l’op. 46 n. 1 in Do maggiore. A chiudere il concerto sarà l’Ouverture da “La gazza ladra” di Rossini.

Un repertorio che alterna il virtuosismo e l’intesa del duo alla vivacità di Rossini, alla profondità espressiva di Schubert e alla ricchezza ritmica e melodica di Dvořák.

Vent’anni di musica, oltre mille concerti

In vent’anni di attività, il duo Schiavo-Marchegiani ha raggiunto importanti traguardi internazionali, con oltre 1.000 concerti in tutto il mondo. I due pianisti si sono esibiti in alcune delle principali sale da concerto internazionali, dalla Carnegie Hall di New York alla Philharmonie e alla Konzerthaus di Berlino, dalla Sala d’Oro del Musikverein e dalla Konzerthaus di Vienna al Mozarteum di Salisburgo, fino alla Suntory Hall di Tokyo e alla Sala Verdi del Conservatorio di Milano.

Il loro percorso li ha portati inoltre sui palcoscenici e nelle istituzioni musicali di città come Praga, Parigi, Roma, Zurigo, Mosca, San Pietroburgo, Montreal, Washington, Città del Messico, Rio de Janeiro, San Paolo, Hong Kong, Bangkok, Johannesburg e Singapore.

Nel corso della carriera hanno collaborato anche con importanti orchestre internazionali, tra cui la Royal Philharmonic Orchestra di Londra, i Berliner Symphoniker, la Budapest Symphony, la Prague Radio Symphony, la Sofia Philharmonic, l’Orchestra Sinfonica di Istanbul, la New York Symphonic Orchestra, la Johannesburg Symphony e l’Orchestra Sinfonica del Teatro Nacional di Brasilia.

Il sodalizio con Decca e Michele Placido

Schiavo e Marchegiani sono artisti Decca, etichetta con la quale hanno realizzato diversi progetti discografici. Nel 2014 è stato pubblicato il loro primo CD, dedicato a Schubert. Nel 2018 è arrivato un secondo lavoro con le 21 Danze Ungheresi e i 16 Valzer op. 39 di Brahms.

Nel 2020 il duo ha pubblicato il CD dedicato ai Concerti per due pianoforti K. 242 e K. 365 di Mozart e al Concerto per pianoforte a quattro mani di Kozeluch, registrato a Londra con la Royal Philharmonic Orchestra.

Il progetto discografico più recente è l’integrale delle opere per pianoforte a quattro mani di Mozart, registrato al Mozarteum di Salisburgo e pubblicato da Decca in due CD, nel 2021 e nel 2023.

Dal 2022, inoltre, il duo collabora con Michele Placido nello spettacolo “Il sosia. Vita pubblica e privata di Franz Schubert, musicista”, scritto da Stefano Valanzuolo. Un progetto che porta la musica a dialogare con il teatro e la parola.

Un ritorno nel segno del legame con Varenna

Il ritorno di Schiavo-Marchegiani al Varenna Festival si inserisce nel rapporto già costruito negli anni tra il duo e la manifestazione, dopo le precedenti partecipazioni che hanno lasciato un ricordo positivo nel pubblico.

La nuova presenza dei due pianisti rafforza così il legame del Festival con interpreti di rilievo internazionale, capaci di unire esperienza sui grandi palcoscenici e capacità comunicativa.

Il Varenna Festival è voluto e finanziato dall’Amministrazione Comunale di Varenna e organizzato dall’Associazione Elysium Chorus, con la direzione artistica del M° Maurizio Moretta. La manifestazione propone appuntamenti musicali di qualità con l’obiettivo di valorizzare, attraverso la musica dal vivo, il patrimonio culturale e la bellezza di Varenna.

L’appuntamento con Schiavo-Marchegiani – “20 anni in duo!” sarà quindi dedicato sia al grande repertorio pianistico sia ai vent’anni di un sodalizio artistico sviluppatosi sui palcoscenici internazionali.