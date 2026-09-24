Varenna. Il Giardino botanico di Villa Monastero premiato al CITY’SCAPE Landscape Award

Il riconoscimento è stato assegnato venerdì 18 settembre durante una cerimonia nel Salone d’onore della Triennale di Milano, nell’ambito del CITY’SCAPE Symposium & Award, appuntamento dedicato alla progettazione e alla valorizzazione del paesaggio che riunisce professionisti, istituzioni e studiosi.

A essere premiato è il percorso di recupero e valorizzazione del Giardino botanico, concluso nel dicembre 2024 e inserito nel programma di riqualificazione promosso dalla Provincia di Lecco. L’intervento ha interessato diversi aspetti del complesso, con l’obiettivo di tutelare il valore del Giardino e migliorarne la fruizione da parte del pubblico.

Il progetto ha previsto il ripristino della coesione stilistica tra patrimonio vegetazionale e scultoreo, l’arricchimento botanico, il miglioramento dell’accessibilità e interventi di efficientamento energetico e idrico, rafforzando il valore culturale e paesaggistico del Giardino botanico per il territorio lariano.

“Questo premio rappresenta un prestigioso attestato del valore del lavoro svolto per la conservazione e la valorizzazione del Giardino botanico di Villa Monastero – commenta la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann -. Un riconoscimento che premia l’impegno del nostro ente e dei professionisti coinvolti in questo bellissimo progetto. Un particolare ringraziamento all’architetto Valerio Cozzi, che ha curato la progettazione e diretto i lavori, contribuendo in modo determinante alla restituzione alla comunità e ai visitatori di un patrimonio di straordinaria rilevanza storica, paesaggistica e botanica”.

A spiegare la filosofia che ha guidato l’intervento è Valerio Cozzi, progettista e direttore dei lavori: “Nel mondo dei giardini storici, i migliori interventi di restauro e riqualificazione sono quelli che non si notano. La mia speranza è che i visitatori non si accorgano della sinergia di interventi realizzati sotto il profilo paesaggistico, botanico, agronomico, di restauro architettonico, strutturale e impiantistico, resi possibili da un progetto ragionato, dalla professionalità e dedizione del team di lavoro e dal dialogo costante con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio e con la Provincia di Lecco, proprietaria del bene, cui spetta il compito di custodire, coltivare e condividere il giardino negli anni a venire”.