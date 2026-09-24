Varenna. Il Giardino botanico di Villa Monastero premiato al CITY’SCAPE Landscape Award

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premio villa monastero 2026

L’intervento finanziato dal Pnrr ha ottenuto il premio speciale nella categoria dedicata a parchi e giardini di interesse storico, artistico o paesaggistico

Alessandra Hofmann: “Un prestigioso attestato del valore del lavoro svolto per la conservazione e la valorizzazione del Giardino botanico”

VARENNA – Villa Monastero conquista un nuovo riconoscimento internazionale grazie al progetto di riqualificazione del suo Giardino botanico. L’intervento realizzato dalla Provincia di Lecco, nell’ambito delle opere finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), si è aggiudicato il premio speciale nella categoria D “Parchi e giardini di interesse storico, artistico o paesaggistico” del CITY’SCAPE Landscape Award 2026.

premio villa monastero 2026

Il riconoscimento è stato assegnato venerdì 18 settembre durante una cerimonia nel Salone d’onore della Triennale di Milano, nell’ambito del CITY’SCAPE Symposium & Award, appuntamento dedicato alla progettazione e alla valorizzazione del paesaggio che riunisce professionisti, istituzioni e studiosi.

A essere premiato è il percorso di recupero e valorizzazione del Giardino botanico, concluso nel dicembre 2024 e inserito nel programma di riqualificazione promosso dalla Provincia di Lecco. L’intervento ha interessato diversi aspetti del complesso, con l’obiettivo di tutelare il valore del Giardino e migliorarne la fruizione da parte del pubblico.

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Il progetto ha previsto il ripristino della coesione stilistica tra patrimonio vegetazionale e scultoreo, l’arricchimento botanico, il miglioramento dell’accessibilità e interventi di efficientamento energetico e idrico, rafforzando il valore culturale e paesaggistico del Giardino botanico per il territorio lariano.

“Questo premio rappresenta un prestigioso attestato del valore del lavoro svolto per la conservazione e la valorizzazione del Giardino botanico di Villa Monastero – commenta la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann -. Un riconoscimento che premia l’impegno del nostro ente e dei professionisti coinvolti in questo bellissimo progetto. Un particolare ringraziamento all’architetto Valerio Cozzi, che ha curato la progettazione e diretto i lavori, contribuendo in modo determinante alla restituzione alla comunità e ai visitatori di un patrimonio di straordinaria rilevanza storica, paesaggistica e botanica”.

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A spiegare la filosofia che ha guidato l’intervento è Valerio Cozzi, progettista e direttore dei lavori: “Nel mondo dei giardini storici, i migliori interventi di restauro e riqualificazione sono quelli che non si notano. La mia speranza è che i visitatori non si accorgano della sinergia di interventi realizzati sotto il profilo paesaggistico, botanico, agronomico, di restauro architettonico, strutturale e impiantistico, resi possibili da un progetto ragionato, dalla professionalità e dedizione del team di lavoro e dal dialogo costante con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio e con la Provincia di Lecco, proprietaria del bene, cui spetta il compito di custodire, coltivare e condividere il giardino negli anni a venire”.

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