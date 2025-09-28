Varenna risplende di stile, debutta il “Lake Como Varenna Fashion”

Villa Cipressi celebra tradizione e bellezza con una serata di moda, musica e storia sul Lago di Como

L’evento si svolgerà venerdì 3 ottobre a partire dalle 18

VARENNA – Nell’incantevole cornice del Giardino Botanico di Villa Cipressi a Varenna, prenderà vita la prima edizione del “Lake Como Varenna Fashion”: una serata mondana dedicata alla musica e alla moda.

L’iniziativa, in programma a partire dalle ore 18 di venerdì 3 ottobre, intende da un lato rievocare la tradizione delle feste di fine estate con cui l’aristocrazia celebrava la conclusione della villeggiatura a Varenna, e dall’altro rendere omaggio alle prime sfilate di moda sul Lago di Como, che si tenevano proprio a Varenna grazie alla presenza, fin dal 1948, delle prime scuole per indossatrici (è possibile vedere questo video).

Durante l’evento saranno presentate in anteprima le nuove collezioni di abiti da sposa e da cerimonia delle stiliste Patrizia Concari e Miriam Tirinzoni, affiancate dalle calzature sponsorizzate dalla società Mitrusi. A indossare le creazioni saranno venti modelle professioniste, tra cui l’influencer Alessia Tresoldi.

“La nostra iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione di Villa Cipressi come luogo destinato a ospitare eventi pubblici di rilievo storico e culturale – dichiara il sindaco Mauro Manzoni – Varenna è oggi riconosciuta a livello nazionale e internazionale come location d’elezione per celebrazioni nuziali, siano esse civili, religiose o simboliche. Con questa sfilata, intendiamo rilanciare l’immagine di Varenna nel mondo come scenario ideale per suggellare il legame nuziale“.