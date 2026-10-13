Vendrogno, al MUU rivive la storia del paese tra volontariato e poesia

Sabato 17 ottobre una giornata dedicata al volontariato internazionale, con una visita al Museo del Latte e alla mostra sul Monte Muggio

Domenica 18 ottobre appuntamento con la castagnata della Pro Vendrogno

BELLANO – Un fine settimana tra storia, cultura e tradizioni, per riscoprire il passato della Muggiasca e ritrovarsi nel segno della convivialità. Sabato 17 e domenica 18 ottobre Vendrogno, frazione di Bellano, ospiterà una serie di iniziative dedicate alla memoria del territorio, al volontariato e alla vita di comunità, con appuntamenti al MUU – Museo del Latte e della Storia della Muggiasca e la tradizionale castagnata organizzata dalla Pro Vendrogno.

Un programma che intreccia ricordi e racconti, passando dalle esperienze di solidarietà internazionale degli anni Sessanta alla storia degli sport invernali sul Monte Muggio, fino alla festa autunnale della domenica.

Sessant’anni dalla costruzione della strada Inesio-Mornico

La giornata di sabato 17 ottobre sarà dedicata anche all’Anno Internazionale dei Volontari per lo Sviluppo Sostenibile 2026, con un’iniziativa promossa dal Forum Turismo Sociale Brianza e Laghi per ricordare le esperienze di volontariato internazionale che hanno interessato Vendrogno negli anni Sessanta.

Alle 10.30 è previsto un incontro tra protagonisti delle esperienze passate e nuove realtà del volontariato, con testimonianze e riflessioni sulle possibilità di sviluppare ulteriori progetti in vista del 2027, Anno Internazionale del Turismo Sostenibile. Particolare attenzione sarà riservata alla rievocazione dei campi di lavoro del Servizio Civile Internazionale del 1965, 1966 e 1967, in programma alle 16.

L’appuntamento assumerà un significato speciale perché ricorre il sessantesimo anniversario della costruzione della strada Inesio-Mornico, un’opera legata proprio a quelle esperienze di lavoro volontario.

Sarà l’occasione per ripercorrere una pagina della storia locale, ricordando l’impegno di quanti contribuirono allo sviluppo delle infrastrutture della zona attraverso la collaborazione e il servizio alla comunità.

Al Museo del Latte, tra sport, neve e poesia

Alle 18 l’attenzione si sposterà al MUU, dove è in programma l’incontro “Tra sport, neve e poesia”, accompagnato dalla visita al museo e alla mostra “Monte Muggio: una montagna di sport”, visitabile fino al 18 ottobre.

L’esposizione racconta il rapporto tra il Monte Muggio e le attività sportive che hanno caratterizzato la storia della montagna, attraverso immagini e testimonianze legate al passato. A rendere particolare l’appuntamento sarà un momento poetico-musicale con letture di poesie, pensato per accompagnare i visitatori in un percorso tra ricordi, paesaggi e tradizioni. Al termine è previsto un rinfresco.

Un’occasione per osservare la montagna da una prospettiva diversa, nella quale lo sport e la neve diventano anche strumenti per raccontare la vita e i cambiamenti di una comunità.

Il MUU, custode della storia e delle tradizioni della Muggiasca

Ad accogliere gli appuntamenti sarà il MUU – Museo del Latte e della Storia della Muggiasca, una realtà culturale nata nel 2008 all’interno dell’ex latteria turnaria di Vendrogno, aperta nel 1937 e rimasta in attività fino al 1981.

L’edificio conserva ancora buona parte degli ambienti originari nei quali veniva raccolto e lavorato il latte, offrendo oggi un percorso alla scoperta delle attività agricole e casearie che per generazioni hanno sostenuto l’economia locale.

Il museo custodisce oltre 400 tra oggetti, documenti e testimonianze, distribuiti in diversi spazi espositivi. Tra questi, le quattro sale storiche della latteria, dove è possibile osservare gli strumenti utilizzati per la lavorazione del latte e la produzione di burro e formaggi.

Non soltanto attività casearie, però: il MUU racconta anche il lavoro nei campi, la vita domestica, l’utilizzo delle risorse del bosco, l’emigrazione e altri aspetti della storia della Muggiasca.

Gestito dall’associazione Insieme per il Museo di Vendrogno e inserito nel Sistema Museale della Provincia di Lecco, il MUU rappresenta oggi un punto di riferimento per la conservazione della memoria locale, ma anche uno spazio aperto a mostre, incontri e iniziative culturali.

Domenica la castagnata della Pro Vendrogno

Il fine settimana proseguirà domenica 18 ottobre con la castagnata organizzata dalla Pro Vendrogno, un appuntamento dedicato ai sapori autunnali e alla possibilità di trascorrere qualche ora insieme. Un momento di festa che affiancherà agli eventi culturali del sabato un’occasione più informale di incontro per residenti e visitatori.

La manifestazione si svolgerà soltanto in caso di condizioni meteorologiche favorevoli: gli organizzatori hanno infatti precisato che, in caso di maltempo, la castagnata sarà annullata.

Due giornate, dunque, nelle quali Vendrogno tornerà a valorizzare il proprio patrimonio di storie, tradizioni e relazioni, con un programma che guarda al passato senza perdere di vista il presente e il futuro della comunità.