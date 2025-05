Il 20 e il 21 maggio a Bellano

BELLANO – L’VIII edizione del Concorso Musicale Internazionale “Bellano Paese degli Artisti” si terrà martedì 20 e mercoledì 21 maggio. L’evento è promosso dal Comune di Bellano in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Mons. L. Vitali.

A dirigere la rassegna, ormai appuntamento fisso per giovani musicisti da tutta Italia, è il professor Michele Chiascione, docente di chitarra presso l’Istituto Vitali e direttore artistico delle ultime edizioni. A ideare la manifestazione fu invece il professor Michele Santomassimo, anche lui docente e oggi membro della giuria.

Il Concorso, da sempre un grande successo in termini di iscrizioni, si svolgerà al Palasole, in via T. Grossi 19 a Bellano, che farà da cornice alle esibizioni di 36 gruppi strumentali tra orchestre e cori e 130 solisti di strumenti musicali diversi, dal pianoforte alla chitarra, dal violino al flauto traverso, dal canto alla chitarra elettrica.

I musicisti, protagonisti del Concorso, provengono dalle Province della Lombardia ma non mancheranno le esibizioni di orchestre provenienti da altre Regioni d’Italia.

La giuria sarà composta dai docenti di chitarra Michele Chiascione, di pianoforte Michele Santomassimo, di violino Elena Colella, di musica moderna Mauro Cattaneo, di flauto traverso e musica David Monge, e dal docente Antonio Scaioli del Conservatorio di Como.

Gli studenti dell’Istituto Comprensivo Mons. L. Vitali si esibiranno nella giornata del 20 maggio, i ragazzi di Bellano principalmente la mattina mentre il pomeriggio suoneranno gli allievi provenienti da Lierna e Dervio.