Villa Cipressi. Adriana Lafranconi presenta il suo libro “Il paese sul lago”

Una raccolta di aneddoti e storie di vita sul lago, tra ironia, riflessione e memoria storica

L’incontro si terrà venerdì 10 ottobre alle 20.30

VARENNA – Nella rassegna “Incontri al Caminetto”, Adriana Lafranconi presenta il suo libro “Il paese sul lago. Cento e un personaggio in scena”. L’incontro si terrà venerdì 10 ottobre alle 20:30 presso la Sala del Caminetto di Villa Cipressi. Con l’autrice dialogherà Simona Carizzoni, presidente dell’Archivio Comunale Memoria Locale – ODV Mandello del Lario.

“Il libro è una raccolta di aneddoti raccontati in modo curioso e coinvolgente, che permettono al lettore, grazie a piccoli indizi, di ipotizzarne la conclusione, spesso sorprendente e capace di creare un effetto comico – continuano i coordinatori – Il tono ironico accentua ulteriormente il divertimento. Si tratta di numerosi quadri di vita che mettono in scena i cento e uno personaggi di un paese sul lago, vissuti intorno alla metà del secolo scorso, ma le loro caratteristiche, carattere, motivazioni, valori e visione della vita, potrebbero facilmente appartenere a persone di altri luoghi e di altri tempi. Lo confermano i richiami a citazioni bibliche, canzoni, scene cinematografiche e opere letterarie”.

“Il racconto delle vicende dei diversi protagonisti offre al lettore l’opportunità di comprendere l’aspetto socio-antropologico, economico e culturale di quel periodo storico. Nella seconda parte, questo quadro viene presentato da una prospettiva più organica, capace di evidenziare le ragioni alla base delle scelte delle donne e degli uomini descritti nelle varie pagine – proseguono i coordinatori dell’incontro – Poiché racconta le diverse stagioni della vita di ciascuno, il testo invita alla riflessione e al confronto, stimola il lettore e gli consente di illuminare delicatamente la propria identità, anche di fronte a questioni complesse. In sintesi, si tratta di un vero e proprio ‘libro matrioska’: sarà il lettore a decidere come esplorarne i contenuti, scegliendo tempi e modi per soffermarsi sui diversi aspetti del testo”.

Adriana Lafranconi, nata a Mandello del Lario, è stata per molti anni insegnante e successivamente Dirigente Scolastico. Ha collaborato a lungo in diversi ruoli al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria presso l’Università di Bergamo e ha pubblicato numerosi saggi di pedagogia e didattica, rivolti a docenti e studenti universitari. Con “Il paese sul lago. Cento e un personaggio in scena” compie il passaggio dalla saggistica alla narrativa.

Ingresso gratuito