Villa Cipressi. Grande successo per la prima edizione del “Lake Como Varenna Fashion”

Una serata di grande fascino tra arte, stile e territorio

“Considerato il successo riscontrato, intendiamo valutare la possibilità di rendere l’evento un appuntamento stabile nel calendario estivo”

VARENNA – Grande successo per la prima edizione del “Lake Como Varenna Fashion”, andata in scena nella suggestiva cornice di Villa Cipressi. Alla presenza delle autorità locali e di un numeroso pubblico, sono state presentate in anteprima le nuove collezioni di abiti da sposa e da cerimonia per la prossima stagione.

Oltre venti modelle professioniste, tra cui anche Alessia Tresoldi, hanno sfilato con eleganza, valorizzando i capi in passerella. L’evento è stato reso ancora più magico dalle atmosfere del tramonto che hanno avvolto le sponde del lago di Como, regalando al pubblico un’esperienza di stile e bellezza unica.

Accompagnata dalle note delle melodie nuziali eseguite dal vivo dai musicisti della Lake Como Music Academy, la serata si è aperta con la presentazione delle scarpe e delle borse di lusso del brand Mitrusi, accessori Made in Italy pensati per esaltare l’eleganza femminile, disegnati per far risplendere ogni donna e accompagnarla con stile e personalità in ogni momento della giornata.

La seconda uscita è stata dedicata agli splendidi abiti del marchio Miriam Tirinzoni Fashion Brand, che dal 2001 crea con passione e dedizione capi unici, realizzati con stoffe pregiate e confezionati su misura in autentico stile Made in Italy. Ogni creazione nasce per far vivere a ogni donna l’emozione di un sogno esclusivo.

La serata si è poi conclusa con la presentazione delle creazioni firmate Patrizia Concari, che da oltre trent’anni realizza abiti da sposa unici e irripetibili, pensati per far sì che, nei momenti più speciali della vita, ogni donna possa indossare e condividere la magia di un sogno che diventa realtà.

“Ringrazio tutte le persone che hanno partecipato alla serata e contribuito, a vario titolo, al successo dell’evento – dichiara il sindaco Mauro Manzoni – in particolare il Consigliere agli Eventi del Comune di Varenna, Renata Bianchi“.

“Visto l’ottimo riscontro di questa prima edizione, valuteremo la possibilità di riproporla nei prossimi anni, affinché diventi un appuntamento fisso dell’estate varennese. Valorizzando Villa Cipressi, potremo promuovere Varenna non solo come meta turistica e matrimoniale, ma anche come centro culturale dedicato alla musica e alla moda” conclude Mauro Manzoni.