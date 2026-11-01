Villa Monastero, 194 mila euro per una piattaforma digitale dedicata ai musei lecchesi

Finanziato il progetto “Il giardino in movimento”, che collegherà Villa Monastero e le realtà del Sistema Museale provinciale

Il contributo dal bando InnovaCultura 2.0. Tra le novità una web app per scoprire il patrimonio culturale e botanico del territorio e un totem con intelligenza artificiale nel giardino di Villa Monastero

VARENNA – Un finanziamento di 194.600 euro per mettere in rete il patrimonio culturale e botanico della provincia di Lecco attraverso una nuova piattaforma digitale. È il risultato ottenuto dal progetto “Il giardino in movimento”, che coinvolgerà Villa Monastero di Varenna e il Sistema Museale provinciale, con l’obiettivo di offrire ai visitatori nuovi strumenti per conoscere musei, luoghi della cultura e itinerari del territorio.

Il contributo è stato assegnato nell’ambito del bando InnovaCultura 2.0, promosso da Regione Lombardia, in collaborazione con Fondazione Cariplo e Unioncamere Lombardia, per sostenere iniziative innovative sviluppate attraverso la collaborazione tra imprese e istituzioni culturali.

A presentare il progetto è stata la Provincia di Lecco, insieme a Olo Creative Farm, capofila dell’iniziativa, e Particle. Al centro della proposta c’è la realizzazione di un sistema digitale condiviso, capace di collegare le diverse realtà culturali lecchesi e accompagnare il pubblico alla scoperta del territorio anche al di fuori della visita tradizionale.

Il progetto prevede lo sviluppo di una web app accessibile da smartphone, consultabile sia durante le visite sia a distanza, attraverso la quale sarà possibile esplorare una mappa interattiva dei luoghi della cultura. Gli utenti potranno accedere a informazioni, racconti multimediali e percorsi tematici che collegheranno più sedi museali, con particolare attenzione al patrimonio botanico. L’obiettivo è costruire itinerari capaci di valorizzare non soltanto i singoli luoghi, ma anche le relazioni storiche, culturali e naturalistiche che li uniscono.

La piattaforma offrirà inoltre attività di gioco e la possibilità di raccogliere contenuti digitali personalizzati, rendendo l’esperienza di visita più coinvolgente e prolungandola anche prima e dopo la permanenza sul territorio. Tra le novità previste a Villa Monastero figura anche l’installazione di un totem interattivo basato sull’intelligenza artificiale generativa, che permetterà di creare contenuti visivi personalizzati associando i visitatori alle essenze botaniche. Un modo per affiancare alla conoscenza del patrimonio storico e naturale nuove modalità di interazione, sfruttando le possibilità offerte dalle tecnologie digitali.

Il finanziamento rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di valorizzazione del patrimonio culturale lecchese, che vede Villa Monastero tra i principali punti di riferimento.

“Un altro grande obiettivo raggiunto in ambito culturale – commenta la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann, ricordando il ruolo assunto negli ultimi anni dalla storica dimora di Varenna -. Villa Monastero rappresenta oggi uno dei poli culturali e turistici più dinamici della Lombardia: è il fiore all’occhiello del Sistema Museale della provincia di Lecco, composto da 58 realtà distribuite su tutto il territorio provinciale, cresciuto in questi ultimi anni in modo significativo anche grazie a un’intensa attività di promozione e comunicazione”.

La presidente sottolinea quindi le opportunità offerte dal progetto: “Questo progetto offrirà al pubblico una nuova opportunità per scoprire e conoscere, attraverso le nuove tecnologie, il ricco patrimonio culturale presente su tutto il nostro territorio provinciale”.

Soddisfazione anche da parte della consigliera provinciale delegata alla Cultura e ai Beni culturali Silvia Bosio, che evidenzia il lavoro svolto per ottenere il contributo e il valore della collaborazione con le imprese coinvolte.

“Siamo davvero felici per questo finanziamento. Attendevamo l’esito da mesi e vedere finalmente questo risultato è una grande soddisfazione”, dichiara Bosio, rivolgendo un ringraziamento al personale del Servizio Cultura della Provincia per aver sostenuto la candidatura. La consigliera richiama inoltre la collaborazione con Olo Creative Farm, già sperimentata nell’ambito delle Olimpiadi della Cultura. “Siamo particolarmente contenti della collaborazione con Olo Creative Farm, con cui avevamo già ottenuto ottimi risultati in occasione delle Olimpiadi della Cultura. Un’esperienza positiva che oggi trova conferma: anche questa volta le aspettative non sono state deluse”.

Per Bosio, il risultato conferma la possibilità di sviluppare nuove forme di valorizzazione attraverso il coinvolgimento di soggetti diversi: “Siamo da sempre convinti che la cultura può generare valore, partecipazione e nuove opportunità per il nostro territorio”.

Con “Il giardino in movimento”, la Provincia punta dunque a costruire un collegamento tra le realtà del proprio Sistema Museale, sfruttando la tecnologia per rendere più accessibile e riconoscibile un patrimonio diffuso. Un progetto che partirà da Villa Monastero, ma che guarda all’intero territorio lecchese, proponendo nuovi percorsi di scoperta tra cultura, storia e natura.