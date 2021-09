Bilancio più che positivo ad agosto per Villa Monastero

Più di 21 mila visitatori, lo scorso anno erano stati 12 mila

VARENNA – Boom di visitatori a Villa Monastero di Varenna ad agosto; dopo i progressivi allentamenti delle restrizioni relative all’emergenza sanitaria, molte persone hanno scelto di recarsi a Villa Monastero per visitare la Casa Museo e il Giardino botanico in totale sicurezza, con ingressi contingentati per evitare assembramenti.

Dal 1° al 31 agosto 2021 i visitatori sono stati complessivamente 21.417, dati molto positivi soprattutto se messi a confronto con lo stesso periodo degli anni precedenti: nel 2020 erano stati 12.641, nel 2019 17.940, nel 2018 15.906.

“Questi dati – commenta la Consigliera provinciale delegata alla Cultura e al Turismo Irene Alfaroli – premiano il lavoro della Provincia di Lecco, che continua a impegnarsi nella promozione e nell’organizzazione di varie iniziative e appuntamenti per offrire al pubblico sempre nuove occasioni per visitare Villa Monastero.