Villa Monastero: orari ampliati e installazioni immersive per Milano Cortina 2026

La Provincia di Lecco potenzia le visite e ospita una videoinstallazione sulla storia dello sci nell’ambito dell’Olimpiade Culturale

Estensione delle visite al Giardino botanico e alla Casa Museo, dal 13 febbraio al 15 marzo allestita la videoinstallazione immersiva

VARENNA – Anche la provincia di Lecco si prepara a vivere il clima olimpico puntando sulla cultura e sulla valorizzazione del proprio patrimonio. In vista dell’arrivo di appassionati e turisti attratti dalle competizioni di Milano Cortina 2026, la Provincia ha deciso di ampliare in modo significativo l’accesso a uno dei suoi gioielli più noti, Villa Monastero, trasformandola in una tappa privilegiata lungo l’asse dei Giochi.

Per tutto il mese di febbraio il Giardino botanico e la Casa Museo saranno aperti ogni giorno, tranne il martedì, dalle 10 alle 17, con ultimo ingresso alle 16.30. A marzo la novità riguarderà soprattutto la Casa Museo, che seguirà lo stesso calendario ampliato, mentre il Giardino botanico resterà visitabile secondo gli orari consueti, sempre dalle 10 alle 17 con ultimo accesso alle 16.30.

Accanto alle aperture straordinarie, Villa Monastero offrirà anche un’esperienza multimediale pensata per raccontare il legame tra il territorio lecchese e la montagna. Da venerdì 13 febbraio a domenica 15 marzo, nella sala espositiva sarà infatti possibile visitare una videoinstallazione itinerante proveniente dal museo La Fornace di Barzio, la cui inaugurazione è fissata per il 13 febbraio alle ore 14.

L’opera nasce all’interno del progetto “ConoSCIamo: storie di sci e montagna”, che coinvolge 34 musei del Sistema Museale provinciale e propone un fitto calendario di eventi e incontri dedicati al mondo dello sci. Attraverso la tecnica del Projection Mapping, la videoinstallazione ripercorre 125 anni di storia di questa disciplina, dalle prime tracce sulle nevi locali fino alle evoluzioni contemporanee, alternando fotografie d’epoca e testimonianze dirette.

“In occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali – commentano la presidente Alessandra Hofmann e la consigliera delegata alla Cultura Silvia Bosio – l’ampliamento delle aperture di Villa Monastero offre a chi si muoverà lungo l’asse olimpico un’ulteriore opportunità per scoprire il patrimonio culturale del nostro territorio. La videoinstallazione che ospitiamo valorizza la storia dello sci locale e regala ai visitatori un’esperienza immersiva”.

L’iniziativa rientra nel più ampio programma culturale che accompagnerà Milano Cortina 2026 e che animerà l’Italia nei mesi dei Giochi, promuovendo i valori olimpici attraverso arte, storia e sport. Per Varenna e per l’intera provincia di Lecco, si tratta di un’occasione per presentarsi a un pubblico internazionale non solo come meta naturalistica, ma anche come territorio ricco di cultura, memoria e innovazione.