Villa Monastero: proseguono i lavori di restauro delle sale Rossa e Nera

Intervento di grande valore culturale e conservativo

Fondamentale il contributo di Groeneveld-Beka Italia e Fondazione Timken

VARENNA – Prosegue con successo il progetto di restauro e valorizzazione degli arredi delle storiche sale Rossa e Nera di Villa Monastero a Varenna, un intervento di grande valore culturale e conservativo reso possibile grazie al contributo di 90.000 dollari da parte Groeneveld-Beka Italia e Fondazione Timken alla Provincia di Lecco.

Dopo l’avvio dei lavori, che ha visto il trasferimento dei due preziosi tappeti Savonnerie nel laboratorio specializzato Festina Lente Studio di Bobbio (Piacenza) di Elisa Monfasani, e le prime operazioni di pulitura e consolidamento, l’intervento si è arricchito di nuove attività.

Tra i lavori completati, si segnalano:

la sanificazione di due preziosi arazzi dei secoli XVII e XVIII, di probabile manifattura fiamminga;

la pulitura dei preziosi mobili Guggenheim e delle rare tappezzerie a rilievo, realizzate a imitazione del cuoio impresso, un esempio unico in Lombardia.

Questi interventi rappresentano un importante passo nella tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e storico di Villa Monastero, rendendo le sale sempre più fruibili e preservate per le future generazioni.