La Provincia di Lecco propone una serie di iniziative speciali tra storia, natura e luce

Ingresso gratuito per bambini e ragazzi da 0 a 14 anni, ridotto per ragazzi dai 15 ai 25 anni

VARENNA – La Provincia di Lecco propone a Villa Monastero di Varenna una serie di iniziative speciali per vivere il Natale in una cornice di straordinaria bellezza, dove storia, natura e luce si incontrano per regalare emozioni indimenticabili sul Lago di Como. Iniziative destinate a visitatori di tutte le età, con ingresso alla Villa gratuito per bambini e ragazzi da 0 a 14 anni, ridotto per ragazzi dai 15 ai 25 anni.

Un sogno di luce

Fino al 10 gennaio 2027 Villa Monastero si trasforma in uno scenario incantato grazie a un raffinato progetto di illuminazione e decorazione natalizia pensato per esaltarne la bellezza e l’unicità. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico della Villa attraverso un allestimento elegante e armonioso; luci soffuse, installazioni scenografiche e richiami alla tradizione del Natale accompagneranno i visitatori lungo un percorso immersivo, dove il fascino della Villa si intreccerà con la magia delle festività.

Passeggiando tra i vialetti del Giardino, il riflesso delle luminarie sul lago, gli scorci illuminati e le decorazioni accuratamente inserite nel paesaggio offrono un’esperienza unica, emozionante e inedita, capace di coinvolgere grandi e piccoli in un’atmosfera di meraviglia e contemplazione. Per tutta la durata dell’iniziativa, il Giardino botanico resterà eccezionalmente aperto fino alle 20.00, consentendo al pubblico di godere delle suggestioni serali e di scoprire Villa Monastero sotto una nuova luce.

Caccia al tesoro natalizia

A dicembre è disponibile una speciale caccia al tesoro natalizia che le famiglie potranno svolgere in autonomia nel Giardino di Villa Monastero. I partecipanti riceveranno in biglietteria una mappa contenente indovinelli e prove a tema natalizio da completare lungo il percorso. Al termine dell’attività sarà consegnato un piccolo omaggio come ricordo dell’esperienza.

Fili sonori

Fili sonori, realizzato in collaborazione con il Liceo musicale Grassi di Lecco, propone brevi concerti eseguiti dagli studenti sabato 5, 12 e 19 dicembre alle 15.00. Ogni appuntamento avrà una durata di circa 30 minuti e offrirà al pubblico l’occasione di vivere la magia del Natale attraverso la musica.

Lùmina. Il tempo risplende a Villa Monastero

Tra le proposte dedicate ai bambini e alle famiglie, torna Lùmina. Il tempo risplende a Villa Monastero, attività curata da Coop Culture, in programma sabato 5 e 12 dicembre alle 16.00. Attraverso un percorso tra le luci natalizie che illuminano la Villa, i partecipanti saranno accompagnati in un’esperienza alla scoperta del valore del tempo condiviso. L’attività prevede una visita tematica e un laboratorio creativo durante il quale ciascun bambino realizzerà un piccolo punto luce da portare a casa come ricordo della giornata. La durata complessiva è di 90 minuti, suddivisi tra visita guidata e laboratorio. Il costo del laboratorio è di 10 euro a partecipante, a cui va aggiunto il costo del biglietto di ingresso alla Villa.

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Mostra Fili di memoria… e di luce

La mostra Fili di memoria… e di luce, legata al progetto Fili di memoria. Una storia d’amore che continua, nato nell’ambito delle celebrazioni dedicate a Marco e Rosa De Marchi, parte da un oggetto quotidiano, la cravatta, trasformandolo in simbolo della memoria e in materia da reinterpretare attraverso creatività, artigianato e recupero.

Le cravatte donate dai cittadini vengono infatti recuperate e reinterpretate attraverso il coinvolgimento della Scuola di Moda Istituto Superiore Grafica Moda Design di Lecco, della Sartoria sociale di Aps Laorca Lab, della Casa di Quartiere e del relativo laboratorio di bigiotteria, dando vita a un percorso che mette in dialogo generazioni, competenze e realtà diverse del territorio.

Marco e Rosa De Marchi: una villa, una collezione, una storia d’amore

Fino al 31 gennaio 2027 prosegue il percorso espositivo Marco e Rosa De Marchi: una villa, una collezione, una storia d’amore, curato dalla conservatrice Anna Ranzi e dedicato ai coniugi ai quali si deve il lascito della storica dimora al pubblico.

La tavola di Natale con i De Marchi

Dal 1° dicembre la sala da pranzo della Villa sarà allestita con una tavola apparecchiata per il Natale con un servizio di piatti della manifattura Richard del 1897 e bicchieri in cristallo coevi gentilmente prestati da collezionisti privati e in tema con la mostra dedicata ai De Marchi.

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