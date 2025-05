Mandello e cultura: Enrico Beruschi e Massimo Lozzi presentano i loro libri

Le presentazioni si terranno il 13 e il 14 maggio in sala consiliare e alla Gelateria Costantin

“Una vita meravigliao” è l’autobiografia di Enrico Beruschi

MANDELLO DEL LARIO – Doppio appuntamento per gli appassionati di lettura a Mandello Del Lario: oggi, martedì 13 e domani, mercoledì 14 maggio, saranno presentati i libri “Una vita meravigliao” di Enrico Beruschi e “A piedi intorno al Lago di Como – 45 passeggiate, escursioni e trekking alla scoperta della natura” di Massimo Lozzi.

Il libro di Massimo Lozzi sarà presentato alle 21 del 13 Maggio presso la Sala del Consiglio attraverso un dialogo dell’autore con Bruno Marconi, della sezione CAI Grigne di Mandello. “A piedi intorno al Lago di Como” è una guida a 45 itinerari che abbracciano tutto il lago, portando l’escursionista alla scoperte del territorio lariano con percorsi per tutte le gambe. L’autore ha privilegiato percorsi con punti di partenza facilmente accessibili anche con i mezzi pubblici, descrivendoli, quando possibile, a partire dagli imbarcaderi o dalle fermate degli autobus o dalle stazioni ferroviarie. Dettaglio interessante sia per l’aspetto ambientale ma anche per la riduzione dello stress del gitante.

A colloquio con Enrico Beruschi, nella Gelateria Costantin in Piazza Italia mercoledì 14 maggio, sarà invece Alberto Bottani. I due parleranno di “Una vita meravigliao“, libro autobiografico scritto dal comico in collaborazione con Massimiliano Beneggi, che conduce in un viaggio emozionante all’interno di una vita sorprendente costellata di successi e sfide vinte, dall’infanzia agli esordi sul palco, fino alla propria consacrazione. Incontri, rivelazioni, invenzioni di un osservatore ragioniere diventato attore senza provini, scoprendosi nato per il palcoscenico. Con sincerità e umorismo ci offre uno sguardo intimo e inedito sulla passione per l’arte della comicità e sulle persone che hanno plasmato la sua vita.