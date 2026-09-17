Mandello. Il Festival della Letteratura cambia formula: nasce la “Rassegna di incontri”

MANDELLO DEL LARIO – Dall’incontro tra letteratura, scienza e amore per il territorio nasce la nuova “Rassegna di incontri“, una novità culturale voluta dall’Amministrazione Comunale di Mandello, che ha scelto di dare una svolta al tradizionale Festival della Letteratura, fino ad ora concentrato in un mese di appuntamenti.

Il nuovo palinsesto sarà multidisciplinare e vario: racchiuderà sia incontri e dibattiti, come presentazioni di libri, conferenze su salute, tecnologia, scienza e attualità, sia eventi dedicati all’arte e al territorio, come mostre di artisti locali, uscite guidate e visite culturali.

Un ruolo centrale sarà affidato alla collaborazione con le Associazioni del territorio, che potranno contribuire con proposte e iniziative.

Il primo appuntamento, a ingresso libero, si terrà il 24 settembre in sala consiliare con la serata “Storie di pietra, luoghi sacri tra le montagne”, organizzata in stretta sinergia con la Sezione CAI Grigne di Mandello del Lario.

La relatrice Chiara Anna Delmiglio, guida turistica ed educatrice museale, ripercorrerà la storia degli edifici che sorgono sulle montagne italiane, da sempre luogo di rifugio, di ispirazione, di ritiro.

“Questa scelta nasce dalla volontà di proporre un’offerta culturale continua, dinamica e diffusa lungo tutto l’arco dell’anno, anziché racchiusa in poche settimane – commenta l’Assessore alla Cultura Doriana Pachera -. Ci auguriamo di fare cosa gradita all’intera cittadinanza offrendo un percorso culturale ricco, vario e aperto a tutti. Accoglieremo con entusiasmo le proposte e le iniziative delle Associazioni locali e rivolgiamo loro sin da ora un sentito ringraziamento per la collaborazione con l’Amministrazione Comunale e per il contributo alla riuscita di questo nuovo progetto”.