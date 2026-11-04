Mandello. Il Teatro De André cerca nuove maschere: c’è tempo fino al 20 novembre

L’iniziativa è rivolta ai residenti tra i 18 e i 30 anni

I partecipanti saranno coinvolti durante la rassegna teatrale 2026/2027

MANDELLO DEL LARIO – Mandello del Lario cerca giovani tra i 18 e i 30 anni da coinvolgere nel progetto “Maschere del Teatro”, un’iniziativa promossa dal Comune per ampliare la squadra di accoglienza del Cinema Teatro “Fabrizio De André”. Le candidature sono aperte ai residenti e dovranno essere presentate entro il 20 novembre.

I partecipanti saranno impegnati durante gli appuntamenti della Rassegna Teatrale 2026/2027, occupandosi dell’accoglienza degli spettatori all’ingresso e in sala, del controllo dei biglietti, dell’indicazione dei posti a sedere e del supporto informativo durante gli spettacoli.

La partecipazione al progetto sarà riconosciuta con un buono acquisto. Per candidarsi è necessario essere residenti a Mandello del Lario, avere predisposizione al contatto con il pubblico e interesse per il teatro e il mondo dello spettacolo.

Per presentare la propria candidatura è possibile compilare l’apposito modulo online entro il 20 novembre. In alternativa, è possibile rivolgersi al Punto Giovani scrivendo all’indirizzo puntogiovani@mandellolario.it oppure telefonando al numero 345 577 7999.

Il progetto si inserisce nel programma della Rassegna Teatrale 2026/2027 “Mandello (dal) Vivo”, che ha preso il via venerdì 6 novembre con “La moglie fantasma”. La commedia brillante, scritta da David Tristram, tradotta da Enrico Luttmann e diretta da Marco Rampoldi, vede sul palco Maria Grazia Cucinotta e Pino Quartullo.

La rassegna proseguirà nei mesi invernali e primaverili con un calendario di appuntamenti dedicati al teatro, alla musica e ai tributi. Il programma completo è consultabile sul sito del Comune di Mandello del Lario.