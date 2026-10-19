Mandello, il teatro riparte il 6 novembre: abbonamenti già in vendita

La rassegna “Mandello (dal) Vivo… andiamo a teatro!” torna con un programma che alterna interpreti conosciuti, comicità e appuntamenti musicali

Acquisti online su VivaTicket e all’Ufficio Cultura

MANDELLO DEL LARIO – Da Maria Grazia Cucinotta a Enrico Bertolino, passando per Maria Amelia Monti, Max Pisu e Rocío Muñoz Morales: la nuova stagione della rassegna teatrale “Mandello (dal) Vivo… andiamo a teatro!” si prepara a portare sul palco del Teatro Comunale “Fabrizio De André” di Mandello del Lario volti noti dello spettacolo italiano e appuntamenti musicali dedicati ai grandi protagonisti della canzone. Il debutto è fissato per venerdì 6 novembre e gli abbonamenti sono già disponibili.

Il cartellone punta su una proposta trasversale, pensata per coinvolgere spettatori di tutte le età attraverso comicità, teatro e musica. Accanto agli interpreti della scena nazionale, sono previsti tributi a Zucchero e Lucio Battisti, oltre a un omaggio alle grandi voci femminili della canzone italiana e internazionale.

Tra i nomi annunciati figurano anche Gianluca Fubelli, noto al pubblico per la sua attività comica, e Rocío Muñoz Morales, in una stagione che ambisce a coniugare intrattenimento, emozioni e occasioni di riflessione.

Per chi desidera assicurarsi un posto, gli abbonamenti sono acquistabili online attraverso VivaTicket, sul sito www.vivaticket.it, alla pagina dedicata al Cinema Teatro Fabrizio De André. È possibile rivolgersi anche all’Ufficio Cultura della Struttura n. 1 – Servizi Sociali e Culturali, in via Manzoni 44/3, aperto per il servizio dal lunedì al mercoledì e il venerdì, dalle 10 alle 13.

Per accompagnare il pubblico durante la stagione, sarà inoltre attivata prossimamente una newsletter dedicata. Il servizio permetterà di restare aggiornati sulle novità della rassegna e di ricevere in anteprima le sinossi degli spettacoli in programma.

A sottolineare lo spirito dell’iniziativa è il consigliere Franco Curioni, che invita il pubblico a partecipare alla nuova stagione: “Restate sintonizzati: il sipario si alza, accendiamo le luci, liberiamo le emozioni per una stagione teatrale che ci farà ridere, riflettere e sognare”.