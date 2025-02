Mandello. La biblioteca “Ercole Carcano” presenta il nuovo libro di Barbara Bramati

Libro dal titolo “Il cuore della mia vita”

Appuntamento a mercoledì 26 febbraio alle 18:30

MANDELLO DEL LARIO – La Biblioteca Comunale “Ercole Carcano” di Mandello del Lario farà da cornice per la presentazione del libro “Il cuore della mia vita” di Barbara Bramati, che si terrà mercoledì 26 febbraio alle ore 18:30.

Barbara Bramati, nata e cresciuta a Monza, dove ancora risiede, ha sempre lavorato come impiegata, dedicando il suo tempo libero alle sue grandi passioni: lettura, fotografia, musica, viaggi e, soprattutto, scrittura. Dopo anni passati a riempire pagine di quaderni e diari, ha deciso di realizzare il sogno di una vita: trasformare la sua esperienza personale in un libro che racconti ciò che ha reso la sua esistenza un’avventura straordinaria.

La scrittura, i viaggi, la fotografia, lo yoga, il pilates, l’esplorazione interiore… L’autrice racconta le sue passioni più profonde, che l’hanno avvolta e trasformata, offrendole la forza di dare una svolta alla sua vita. Queste passioni sono state il suo sostegno nei momenti più difficili.

In particolare, dopo la morte del padre, ha iniziato a ricevere messaggi dall’universo, sotto forma di cuori che appaiono in modo inaspettato e innumerevole durante le sue giornate. Questi segnali, che si presentano in mille forme, l’hanno confortata e guidata, ricordandole che niente finisce davvero e che tutto è interconnesso.

Ingresso libero