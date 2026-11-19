Il soprano Joo Cho, il pianista Marino Nahon e l’attrice Sonia Grandis protagonisti dell’appuntamento

Domenica 22 novembre alle 17 alla Fondazione Ercole Carcano

MANDELLO DEL LARIO – La musica di Franz Liszt incontra il teatro e la narrazione in “Elisabetta da Franz Liszt”, lo spettacolo in programma a Mandello del Lario nell’ambito della rassegna Lisztmania. Un progetto artistico che propone una rilettura contemporanea dell’universo spirituale del compositore ungherese, intrecciando musica, parola e dimensione teatrale.

L’appuntamento è per domenica 22 novembre, alle 17, alla Fondazione Ercole Carcano, in via Statale 7. Al centro dello spettacolo c’è la figura di Santa Elisabetta, ispirata all’Oratorio di Santa Elisabetta di Liszt e reinterpretata attraverso il personaggio di Sophie, presenza simbolica che accompagna il pubblico in una riflessione su spiritualità, devozione, memoria e ricerca interiore.

L’ideazione e la composizione del progetto portano la firma di Rossella Spinosa, compositrice e pianista, che mette in dialogo la tradizione romantica lisztiana con una nuova prospettiva espressiva. La musica diventa così parte integrante della narrazione, in un percorso che unisce dimensione musicale e teatrale.

Sul palco si esibiranno il soprano Joo Cho, il pianista Marino Nahon e l’attrice Sonia Grandis, impegnata nella voce recitante. Le musiche saranno quelle di Franz Liszt e Rossella Spinosa, che cura anche la regia.

“Elisabetta da Franz Liszt” si inserisce nel programma di Lisztmania, la rassegna ospitata a Mandello del Lario e dedicata alla figura e all’opera del compositore ungherese. Per assistere allo spettacolo è prevista un’offerta libera.