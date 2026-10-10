Mandello. L’uomo tra fragilità e desiderio di reagire: ai giardini inaugurata “Sospensione Ascensionale”

La scultura, conosciuta anche come “Stallo”, arriva al termine di un percorso durato circa due anni, uno dei quali necessario per ottenere le autorizzazioni della Soprintendenza. È stata collocata nel punto dove un tempo si trovava una magnolia e nasce grazie anche al sostegno dello sponsor Eusider.

Durante l’inaugurazione Nitti Sotres ha ringraziato l’Amministrazione e chi ha accompagnato il progetto, con un pensiero particolare ad Antonio Anghileri di Eusider e a Bruno Grossetti, figura con la quale Nitti Sotres intrattiene da anni un rapporto nel proprio percorso artistico.

Proprio con la Galleria Grossetti Arte l’artista ha sviluppato una collaborazione di lunga durata: già nel 2017 la personale “Trino” raccoglieva alcuni dei nuclei centrali della sua ricerca, tra cui proprio “Gli stalli”, ciclo avviato negli anni precedenti e costruito attorno ai temi della sospensione, dell’equilibrio e della tensione della materia.

Scultore italo-spagnolo, nato a Milano nel 1977, Nitti Sotres si è formato all’Accademia di Belle Arti di Brera, dove ha conseguito con lode i diplomi in Scenografia e Scultura e un Master in Landscape Design e ha approfondito scultura, scenografia e rapporto tra materia e spazio. È proprio da questa ricerca, portata avanti negli anni attraverso installazioni, opere monumentali e lavori in pietra e metallo, che nasce anche “Stallo”: un’opera che non vuole rappresentare qualcosa in modo immediato, ma costringere chi guarda a fermarsi e interrogarsi.

Il senso della scultura sta proprio nel dubbio che suscita. “Spesso davanti a una scultura non figurativa ci si pone delle domande – ha spiegato l’artista –. La scultura figurativa, la statua, che dà una risposta immediata, perché riconosciamo per esempio una Madonna, un uomo, un personaggio storico. Qui invece il mio intento è un altro: non dare risposte, ma far nascere domande”.

Ed è da una domanda sull’uomo e sulla sua capacità di reagire che il lavoro ha preso forma. “È una riflessione che ho iniziato nel 2018. Nella vita ognuno di noi si trova a fare i conti con difficoltà e fragilità che finiscono per puntellare l’esistenza. Davanti alle prove si apre spesso un bivio: reagire oppure soccombere. Ma può esistere anche una terza via, quella dello stallo, della sospensione. Una sospensione che però guarda verso l’alto”.

In quel blocco di pietra che non cade e non sale del tutto c’è quindi una condizione profondamente umana: il momento in cui si resta fermi, senza sapere ancora quale sarà il passo successivo.

L’opera era stata pensata prima dell’emergenza della pandemia, ma il suo significato si è inevitabilmente intrecciato con ciò che è accaduto dopo. Il progetto risale infatti al 2018, mentre la scultura ha visto la luce nel 2022. “La pandemia è stata una prova durissima. La pietra, frammento della terra dalla quale proveniamo e che in qualche modo ci rappresenta, è sospesa e bloccata. È lo stesso stato nel quale tutti noi ci siamo trovati: trattenuti, fermi, impossibilitati a proseguire come prima”.

Ma il titolo aggiunge un elemento decisivo: quella sospensione non è soltanto immobilità. È anche ascensionale, orientata verso l’alto. Per Nitti Sotres, “Stallo” è infatti “un omaggio e un monito a reagire alle avversità che si interpongono nel percorso della vita, ma anche a tutte le persone che quelle difficoltà le affrontano e riescono a superarle”.

Nel corso della sua carriera l’artista, vincitore nel 2007 del Premio Nazionale delle Arti, sezione Scultura, ha sviluppato proprio questo dialogo tra materia e condizione umana, passando da opere di dimensioni più contenute a installazioni e sculture monumentali. La pietra e il metallo tornano spesso nel suo lavoro come elementi fisici ma anche simbolici: materiali pesanti, concreti, che vengono messi in tensione fino quasi a sembrare sospesi.

Alla cerimonia è intervenuta anche Silvia Nessi, assessore al Turismo e al Commercio, che ha richiamato le reazioni suscitate dall’opera fin dai primi giorni. “Sta facendo discutere, e in fondo è anche questo lo scopo dell’arte“, ha osservato.

Non un semplice elemento decorativo, ma una presenza capace di interrompere per un momento il passo di chi attraversa il passo. Una pietra sospesa, senza una risposta pronta. E proprio per questo capace di restare nella mente di chi la guarda.