Mandello. Restauri Chiesa di San Giorgio, presto lanciata la raccolta fondi online

Da martedì 17 ottobre donazioni aperte su una piattaforma di crowdfunding dedicata

La raccolta coronamento di una serie di iniziative organizzate in questi mesi per restaurare gli affreschi di arco e pareti laterali, e non solo

MANDELLO – Nuova iniziativa per dare vigore alla Chiesa di San Giorgio a Mandello: sta per partire una raccolta fondi online per finanziare gli interventi che, oltre a rimettere in sesto gli affreschi delle pareti laterali e dell’arco trionfale messi a dura prova dall’umidità, prevedono l’installazione di un impianto di deumidificazione e di un impianto di illuminazione esterna. Avrà inizio ufficialmente martedì 17 ottobre attraverso questa piattaforma di crowdfunding, e ha visto per lanciarla la collaborazione di diversi soggetti tra cui Fondazione Cariplo, Fondazione Comunitaria del Lecchese, la parrocchia Sant’Antonio di Crebbio (di cui l’edificio religioso fa parte) con Don Fabio Molteni, il Comune di Mandello, in particolare l’assessorato alla Cultura nella figura dell’assessore Doriana Pachera.

In questi giorni il via libera al progetto da parte di Fondazione Cariplo, che a cadenza annuale seleziona un’iniziativa da sostenere. Stavolta la scelta è ricaduta sulla Chiesa di San Giorgio soprattutto grazie a Fondazione Comunitaria del Lecchese, che gliel’ha indicata. Non sarà una raccolta come le altre: qualunque cifra donata sarà raddoppiata da Fondazione Cariplo, fino ad arrivare a 100 mila euro. Per esempio, se una persona dovesse offrire 100 euro, altri 100 arriveranno da Fondazione Cariplo, quindi è come se in totale avesse donato 200 euro. A tutti coloro che parteciperanno verranno elargite delle ricompense, verificabili sul sito destinato alla raccolta, dove sarà possibile monitorare costantemente l’andamento del progetto.

Una modalità di crowdfunding, questa, già sperimentata da Fondazione Cariplo per la mostra ‘Capolavoro per Lecco’ nel 2020 e per il restauro della Chiesa di Sant’Agata a Brescia e del campanile dell’Abbazia di Mirasole negli scorsi due anni.

Non è la prima iniziativa per ‘salvare’ gli affreschi della chiesa: già nei mesi passati sia la parrocchia di Crebbio che il Comune di Mandello, al di là del preparare tutta la documentazione necessaria ai restauri, si erano prodigati nel produrre una serie di eventi mirati a portare avanti una prima raccolta fondi e far conoscere più da vicino San Giorgio. A dare un supporto fondamentale in questi progetti il gruppo Amici di San Giorgio guidato dal Prof. Francesco Betti. Tutti i proventi raccolti in quei frangenti saranno caricati sulla piattaforma online.

Obiettivo è portare a termine la raccolta fondi entro fine anno. I lavori, per cui ci sono già tutte le autorizzazioni necessarie da parte di Curia e Sovrintendenza, prenderanno il via nel 2024 e saranno realizzati dalla ditta ‘Illini-Restauro Conservativo’ di Sovico (MB).

Parte della chiesa, una delle più antiche del basso Lario e una delle più ricche a livello artistico in provincia di Lecco con affreschi rappresentanti il giudizio universale e la Parusia di Cristo secondo la visione di San Bernardino da Siena, era già stata restaurata. Quest’ultima tranche di lavori punta a rimettere definitivamente a nuovo l’edificio. Non solo: i ricavi raccolti contribuiranno a far nascere un nuovo libro dedicato a San Giorgio, scritto e preparato dal Prof. Betti e dal Prof. Roberto Pozzi, con immagini di Michele Gala.

Per chi lo desidera e ha poca dimestichezza con Internet, c’è anche la possibilità di fare un bonifico separato inserendo i seguenti dati: beneficiario For Funding Intesa San Paolo, IBAN IT32T0306909606100000047402, causale SANGIORGIO23.

Per qualunque richiesta è possibile contattare restaurisangiorgiomandello@gmail.com.