Mandello. San Giorgio ‘in pillole’ per sostenere la raccolta fondi

Venti video per continuare a donare luce agli affreschi di San Giorgio, oggetto di restauro nel 2024

La raccolta fondi, partita tre settimane fa, è già arrivata a quasi 18 mila euro

MANDELLO – Venti brevissimi filmati per far conoscere il grande valore degli affreschi presenti nella Chiesa di San Giorgio e mantenere accesso l’interesse sull’edificio religioso che sarà oggetto di restauro nel 2024, grazie all’azione congiunta di cittadini, Fondazione Cariplo e Fondazione Comunitaria del Lecchese.

Messa in piedi infatti nelle scorse settimane una raccolta fondi per rendere possibile la rimessa a nuovo del gioiellino religioso e artistico sul Sentiero del Viandante, tra i progetti inseriti nel bando ‘Crow4culture’ da Fondazione comunitaria del Lecchese, il cui dispositivo prevede il raddoppio delle donazioni messe in atto dai cittadini da parte di Fondazione Cariplo.

I video, racchiusi nel titolo ‘Sguardi e suggestioni’ e che usciranno ogni settimana il lunedì e il venerdì, vogliono rendere consapevoli i potenziali donatori dell’importanza della loro offerta per la conservazione di un patrimonio di assoluto valore, andando a sostenere l’iniziativa di raccolta fondi. Si è scelto di utilizzare la parola ‘sguardi’ perché nei filmati si andrà proprio a fare osservazioni mirate ad analizzare aspetti particolari dei dipinti, per ricavarne suggestioni che le singole scene evocano in un fruitore desideroso di svelare i messaggi teologici che l’ideatore del progetto intendeva diffondere.

Gli affreschi rappresentano anche uno spaccato della cultura sociale e religiosa dell’epoca in cui è stato realizzato questo ‘grande fumetto’ biblico (Zastrow) che aveva, tra i tanti scopi, quello di ‘parlare’ al cuore e alla mente anche di chi non sapeva leggere e scrivere. Ogni scena evidenzia inoltre l’intenzionalità didascalica ed educativa del responsabile del progetto complessivo che ha affidato a diversi pittori il compito di rendere concrete le sue letture teologiche alla comprensione dei fedeli. Tutto questo è reso visibile da una pittura caratterizzata dalle potenzialità simboliche proprie di ogni dettaglio: colori, espressioni, posture,…erano lì per comunicare precisi messaggi e insegnamenti che la Chiesa non si stancava di sottolineare.

Ecco alcuni esempi di contenuto dei filmati: il primo, già visionabile, aiuta a leggere i possibili significati che ogni rappresentazione di Cristo comunica e a comprendere come questi offrano un quadro articolato del messaggio cristiano. Un altro video accosta i purificati del Purgatorio (il tempo), che escono per ascendere al Paradiso, ai salvati che risorgono nel giorno del giudizio universale (l’eternità).

Per vedere i filmati bisogna collegarsi alla pagina della raccolta fondi, partita martedì 17 ottobre e già arrivata a quasi 18 mila euro, con conclusione fissata a metà gennaio 2024.

Tutti i video, a cura di Francesco Betti (editing Michele Gala) saranno pubblicati nelle prossime settimane: