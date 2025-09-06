Torna la rassegna teatrale “Mandello (dal) Vivo… andiamo a teatro!”

Dal 14 novembre 2025 all’8 maggio 2026, sette spettacoli teatrali e tre eventi musicali al De Andrè

Un mix di commedie brillanti, grandi interpreti e tributi musicali. Presto disponibili gli abbonamenti

MANDELLO – Anche per la stagione 2025/2026 Mandello si conferma protagonista della scena culturale con la rassegna “Mandello (dal) Vivo… andiamo a teatro!”, organizzata dall’Amministrazione Comunale. Il Teatro Comunale “F. De Andrè” ospiterà un cartellone ricco di appuntamenti che, tra novembre e maggio, proporrà sette spettacoli teatrali e tre eventi musicali.

Il sipario si alzerà il 14 novembre con “Corto Circuito” di Leonardo Manera, a cui seguirà il 12 dicembre “Ti amo o qualcosa del genere” con Tiziana Foschi, Milena Miconi, Samuel Peron e Diego Ruiz. La rassegna proseguirà il 30 gennaio 2026 con “Profilo Basso” di Federico Basso e il 20 febbraio con “Cena con sorpresa”, che vedrà protagonisti Tosca D’Aquino, Simone Montedoro, Toni Fornari ed Elisabetta Mirra. Il 13 marzo Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Alessandra Acciai e Alberto Giusta porteranno in scena “Vicini di casa”, mentre il 21 aprile Giovanni Scifoni presenterà “FRA, San Francesco la Superstar del Medioevo”. Gran finale l’8 maggio con “Lo spettacolo di Ballantini”, firmato da Dario Ballantini.

Accanto al teatro, spazio anche alla musica con tre appuntamenti che arricchiranno il cartellone: il 29 novembre sarà protagonista “Abba Fiver”, tributo agli Abba, seguito il 7 febbraio 2026 dai “Blascoliga”, tributo a Vasco Rossi e Ligabue. Il 7 marzo, invece, il gruppo “Goodbye” renderà omaggio ai Pooh. Tutte le descrizioni degli spettacoli saranno disponibili nella sezione “Eventi” sui siti istituzionali.

L’abbonamento all’intera rassegna ha un costo di 150 euro. Dal 15 al 19 settembre è previsto il rinnovo degli abbonamenti presso l’Ufficio Cultura di via Manzoni 44/3, mentre dal 22 settembre al 22 ottobre sarà possibile acquistare i nuovi abbonamenti, sia online attraverso i siti www.comune.mandello.lc.it e www.visitmandello.it, sia presso l’Ufficio Cultura.

I biglietti singoli hanno un prezzo di 25 euro più 1,50 euro di prevendita per gli spettacoli teatrali e 10 euro più 1,50 euro di prevendita per gli eventi musicali. La prevendita partirà il 23 ottobre e sarà attiva online e presso l’Ufficio Cultura. I pagamenti potranno avvenire solo tramite carta di credito o bancomat, senza possibilità di utilizzo del contante. In caso di disponibilità residua, i biglietti saranno acquistabili anche la sera stessa degli spettacoli, dalle 20.15 alle 20.50, direttamente in biglietteria.

Per informazioni è possibile scrivere a cultura@mandellolario.it o contattare l’Ufficio Cultura al numero 347 6237841.