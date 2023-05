Mandello. Torre di Maggiana, tanti eventi a costellare il 2023

Diffuso il calendario delle iniziative che animeranno la torre

Tra vecchi ritorni e nuove collaborazioni, si prospetta una ricca stagione per il sito museale

MANDELLO – Si è fatto attendere, ma ora è nelle mani del pubblico, il calendario eventi 2023 della Torre di Maggiana. Anche quest’anno il sito museale di Mandello, situato nell’omonima frazione e gestito dal GAMAG – Gruppo Amici di Maggiana, ha dato il meglio di sé realizzando una programmazione che spazierà tra proposte molto variegate fra loro, anche se al centro ci sarà sempre lei, la torre.

Come gli anni passati, previsto un doppio appuntamento con ‘Notte al Museo’, iniziativa che coinvolgerà altri siti d’interesse dislocati sul Sentiero del Viandante tra Mandello e Abbadia come Setificio Monti e Chiesa di San Giorgio, per una passeggiata al chiaro di luna. Invariati resteranno anche gli ospiti delle serate: prima Banda di Mandello e poi Loris Lazzati, responsabile della programmazione del Planetario di Lecco, che dalla suggestiva terrazza panoramica della torre farà osservare astri e costellazioni.

Ci saranno anche grandi ritorni, come la Sagra del Paradell dedicata al tipico dolce lecchese, da anni assente sul suolo della frazione mandellese, che rivedrà nella stessa giornata la partecipazione di Albero Blu per intrattenere i più piccoli, oltre a nuove collaborazioni, come il laboratorio dal sapore libresco organizzato insieme a Libreria Aquilario.

Aperture straordinarie invece in occasione di ‘Apriamoci alla bellezza’, in concomitanza con gli altri musei sul Lario, e della Giornata Ecologica. “Faremo visitare la torre alle scuole di Mandello, che si cimenteranno nella pulizia delle frazioni verso monte – spiega Emanuela Tavola, presidentessa del GAMAG – in vista della Giornata mondiale dell’Ambiente”.

Maggiori informazioni si troveranno di volta in volta sul sito.

CALENDARIO EVENTI