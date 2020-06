“Manzoni nel Cuore” da oggi riapre la mostra a Palazzo delle Paure

Dopo lo stop per il lockdown, riprende la mostra dedicata ad Alessandro Manzoni

La mostra prorogata fino al 30 agosto. Ecco gli orari e le modalità di accesso

LECCO – Da oggi, giovedì 4 giugno, riapre a Palazzo delle Paure la mostra “Manzoni nel cuore”, che è stata prolungata fino al 30 agosto 2020. L’ingresso è gratuito con obbligo di prenotazione online da questo collegamento. Al numero 335 5378189 sarà possibile ottenere assistenza e supporto per l’utilizzo del portale.

Questi i nuovi orari di apertura:

giovedì 14,30-18,30

venerdì 10-13

sabato 14,30-18,30

domenica 14,30-18,30

I visitatori potranno accedere ai musei solo se provvisti di mascherine e guanti, nonché rispettando le norme di sicurezza indicate dal personale e dalla segnaletica presente all’interno e all’esterno dei locali.

All’entrata verrà effettuata la misurazione della temperatura corporea e non sarà consentito l’accesso ai soggetti con una temperatura pari o superiore ai 37,5°. Sarà necessario inoltre sanificare le mani con il gel disinfettante collocato nei dispenser all’ingresso, seguire le indicazioni del personale sulle modalità e sui tempi di avanzamento da una sala all’altra, rispettando in ogni momento la distanza fisica di un metro e mezzo nei confronti di chiunque, per tutelare personale e visitatori. Sarà necessario seguire un percorso di visita a senso unico, con entrata e uscita separate, che verrà delimitato da apposita segnaletica. Non sarà infine consentita una presenza contemporanea superiore a due visitatori in ogni singola sala.

“Sono particolarmente lieto della decisione di riaprire e prorogare fino al 30 agosto la mostra “Manzoni nel cuore”, organizzata dalla nostra Associazione per festeggiare i suoi 50 anni di attività – sottolinea il presidente Pietro Dettamanti -. Oltre che un segnale positivo di speranza e di fiducia nel futuro, la riapertura della mostra offrirà l’opportunità a nuovi visitatori di apprezzare i contenuti di un’esposizione, per molti aspetti innovativa, che si caratterizza per la presenza di opere, in gran parte inedite, provenienti da collezioni private del territorio lecchese. Ringrazio il Comune di Lecco, il Sistema Museale Lecchese e tutti i prestatori per la collaborazione e la cortese disponibilità dimostrataci. Da parte nostra siamo pronti a ripartire con rinnovato entusiasmo in questa iniziativa che è stata pensata per i cittadini lecchesi e per tutti coloro che portano “nel cuore” i luoghi e personaggi resi celebri dal romanzo manzoniano”.

Per restare sempre informati sulle novità legate alla mostra e per interessanti approfondimenti, vi invitiamo a seguire la pagina Facebook @manzoninelcuore.