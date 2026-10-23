Manzoni visto dai giovani? Arriva il “Fuori Manzoni”, il festival dei giovani dedicato a don Lisander

Dall’11 al 14 novembre la prima edizione dell’evento legato al progetto Lu.C.I.A.

“Non è un festival per i giovani, ma un festival dei giovani”

LECCO – “Con FuoriManzoni, prosegue idealmente il percorso del Festival Manzoniano, nonché il lavoro avviato con il progetto Lu.C.I.A., che vede il Comune di Lecco capofila di una grande rete di soggetti impegnati nella valorizzazione dell’eredità manzoniana. Questa iniziativa porta Manzoni fuori dai luoghi e dai linguaggi più tradizionali, incontrando pubblici diversi e coinvolgendo in particolare le nuove generazioni, attraverso esperienze innovative, partecipate e diffuse sul territorio”.

Con queste parole, l’Assessore alla Cultura Cinzia Bettega, ha aperto questa mattina la conferenza stampa di presentazione della 1^ edizione di “Fuori Manzoni – In vino Verritas”, quattro giorni tra teatro, relazioni, comicità, laboratori, musica e degustazioni che andranno in scena dall’11 al 14 novembre prossimi.

“Il modo migliore per custodire il patrimonio culturale è continuare a farlo vivere nel presente, creando occasioni di incontro, conoscenza e comunità, proprio come questo festival realizza con le sue proposte” ha concluso Bettega. Si tratta di un festival diffuso e distribuito su una rete di soggetti che organizzano i vari eventi. “Non è un festival per i giovani, ma un festival dei giovani” ha sottolineato Marco Gennuso, docente all’Enaip di Lecco.

La presentazione è stata aperta da un video con protagoniste tre giovani ballerine (Chiara, Maria e Vittoria) che hanno danzato proprio nelle sale di Villa Manzoni. Una realizzazione in cui i giovani si sono messi in gioco anche con il prezioso intervento di due truccatrici (Irene e Isabella).

A entrare nel vivo della proposta sono stati Simone Mancini (Les Cultures) e Simone Buzzella (Officina Badoni): “Abbiamo voluto partire dai giovani e dalla loro visione di Alessandro Manzoni per offrire uno sguardo nuovo. Il progetto, che si articolerà su più anni, guarda alla realtà giovanile a cui abbiamo chiesto di fornire uno sguardo diverso sulle tematiche che coinvolgono il Manzoni, L’idea è di riuscire, negli anni, ad allargare il pubblico con una partecipazione dei giovani sempre più attiva”.

“L’idea è bislacca perché siamo partiti da poche semplici domande: perché Manzoni non piace? Perché dobbiamo sempre studiare il Manzoni serio? – ha detto Gennuso -. Già il titolo vuol essere un gioco di parole che richiama il cognome del vero padre del Manzoni. I protagonisti sono i giovani con gli eventi che si svolgeranno nei luoghi che coinvolgono i giovani”.

La risposta dei ragazzi è stata entusiasmante e, ora, non ci resta che vivere l’evento. Da lunedì sarà possibile prenotare la propria partecipazione ai diversi eventi (qui sotto la locandina con il programma completo del festival).

IL PROGRAMMA COMPLETO DI FUORI MANZONI