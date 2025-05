“Marasma2000” il regalo di Fabrizio Martinelli a Taceno

La scultura verrà inaugurata sabato 3 maggio e occuperà l’ingresso del Comune

“L’arte è una costante rilettura critica creativa del passato”

TACENO – “Marasma2000 – Arte in piena” è il titolo dell’opera d’arte che verrà presentata e inaugurata Sabato 3 Maggio alle 11.00 a Taceno. La scultura, che sarà collocata all’ingresso della Casa Comunale, è un dono alla città da parte dell’artista lecchese Fabrizio Martinelli.

All’inaugurazione, che si svolgerà presso la Sala Consiliare del Comune, sarà il professor Luigi Erba ad illustrare ai presenti l’opera di Martinelli, realizzata in ferro, vetroresina e materiali di recupero. Un rinfresco, che avverrà a seguito della visita al vicino parco giochi, alla terrazza e al deposito, recentemente realizzati, sarà la nota conclusiva della mattinata.

“Marasma. Caos. Eccesso di euforia. Furore di una folla di più individui. Collettività. Condizione estrema, ma non irreversibile. Paralisi, crollo, collasso. Marasma di emozioni, marasma di gente. Ma cosa lega l’artista della città del ferro e la Taceno di confine? Il Paese è multidirezionale, base di partenza per raggiungere l’alta valle Premana, ma anche via di collegamento verso il lago, scendendo fino a Bellano. Se dovessimo trovare un comune denominatore, per Martinelli l’arte è una costante rilettura critica creativa del passato in cui gioco, impegno e istanza sociale si fondono insieme agli elementi naturali dell’acqua e del ferro. La materia è una dimensione che emerge impetuosa nei materiali industriali e diviene memoria, mediante lo spessore emotivo di oggetti di scarto, dilatati da silenziose trasparenze e intense cromie” questa la dichiarazione di Carlotta Maria Martinelli.