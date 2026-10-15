Marco Corti racconta in un libro Mario Ceppi, il presidente entrato nella storia del Lecco

Il giornalista Marco Corti ha presentato il volume dedicato allo storico presidente bluceleste

Una serata organizzata dal Panathlon Club Lecco per ripercorrere la storia sportiva e umana di una delle figure più amate dai tifosi

LECCO – Una serata tra ricordi, aneddoti e testimonianze al Panathlon Club Lecco. Il giornalista Marco Corti ha presentato il libro dedicato allo storico presidente bluceleste, insieme al nipote Carlo Rizza e all’ex capitano Lorenzo Marconi.

Il ricordo di Mario Ceppi, lo storico presidente che portò la Calcio Lecco in Serie A, è stato al centro della serata organizzata dal Panathlon Club Lecco, presieduto da Riccardo Benedetti, all’NH Ponte Vecchio. Un appuntamento dedicato a una delle figure più amate della storia bluceleste, raccontata attraverso episodi, testimonianze e ricordi personali raccolti nel volume “Mario Ceppi – Il presidente galantuomo che portò il Lecco in Serie A”, scritto dal giornalista Marco Corti.

Ospite e relatore dell’incontro, Corti ha ripercorso la vicenda umana e sportiva del presidente, restituendo il ritratto di un personaggio capace di lasciare un segno profondo nella società e nell’ambiente calcistico lecchese. Nel libro trovano spazio numerosi aneddoti, compresi quelli legati alla celebre superstizione di Ceppi, protagonista di riti scaramantici che accompagnavano immancabilmente le vicende della sua squadra.

Ad arricchire il racconto è stata la presenza di Carlo Rizza, nipote di Ceppi, prossimo ai novant’anni. Con partecipazione e ironia, Rizza ha ricordato lo zio, che per lui rappresentò una figura paterna, soffermandosi sulle abitudini e sulle piccole manie legate al suo Lecco. Una testimonianza familiare che ha contribuito a mettere in luce il lato più personale del presidente.

A riportare la memoria sul campo è stato invece Lorenzo Marconi, ex capitano e protagonista della storia bluceleste negli ultimi anni della presidenza Ceppi. Il suo nome è legato a un primato significativo: 475 presenze consecutive in campionato con la maglia del Lecco, un percorso che ne ha fatto una figura di riferimento per la tifoseria.

La serata ha lasciato spazio anche agli interventi di Giulio Ceppi, pronipote di Mario, e di Marco Cariboni, figlio di Dino, per anni vicepresidente al fianco dello storico presidente. Presente anche Michela Cantoni, ultima socia entrata nella famiglia del Panathlon lecchese, che ha ricordato il padre Sergio Cantoni, a lungo segretario della Calcio Lecco durante la presidenza Ceppi.

Il volume nasce proprio dalla volontà di raccogliere le voci di chi ha conosciuto e affiancato il presidente nel corso degli anni. Tra le testimonianze figurano quelle degli ex calciatori Antonio Pasinato, Francesco Duzioni e Sergio Clerici, oltre a quelle di Lorenzo Marconi, del massaggiatore Giancarlo Tonelli, di Carlo Rizza, Giulio Ceppi e Marco Cariboni.

Un ampio capitolo è firmato da Aloisio Bonfanti, scomparso recentemente, che ricostruisce la storia della famiglia Ceppi, arrivata da Milano a Lecco. La prefazione porta invece la firma di Franco Carraro, già presidente del Milan negli anni di Ceppi e successivamente ai vertici del Coni e della Figc, oltre che ministro, senatore della Repubblica e sindaco di Roma.

Il libro, composto da 118 pagine, è arricchito da numerose fotografie in bianco e nero realizzate da Andrea Alaino, dipendente civile dell’Aeronautica Militare e appassionato fotografo che seguì la Calcio Lecco durante gli anni della Serie A.

Con questo lavoro, Corti colma una lacuna nella memoria sportiva cittadina: nonostante il legame profondo tra Ceppi e i tifosi blucelesti, fino a oggi mancava un volume dedicato alla figura del presidente più evocato e amato dal pubblico lecchese.

La pubblicazione è stata sostenuta da Morganti Insurance Brokers, grazie alla passione calcistica di Roberto Morganti, da Novatex, con il presidente Natale Castagna, e dal Panathlon Club Lecco. Il progetto grafico è stato curato da Aglaia Srl, con la direzione artistica di Alessandro Riva, mentre la stampa è stata affidata a Editoria Grafica Colombo Srl di Valmadrera.

Il volume è disponibile nelle librerie e nelle edicole di Lecco, per riportare alla memoria una stagione storica del calcio cittadino e la figura di un presidente che ha legato il proprio nome a uno dei capitoli più importanti della storia bluceleste.