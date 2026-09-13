Mario Pirovano conquista Pescarenico con “Lu Santo Jullare Francesco”: tutto esaurito nel chiostro

Il monologo scritto da Dario Fo e Franca Rame ha riempito il chiostro del Convento dei Cappuccini. Al termine lunga ovazione per l’artista
La rappresentazione si inserisce nella rassegna “Santi, eretici e peccatori: da San Francesco al Nome della Rosa”
LECCO – Tutto esaurito nel chiostro del Convento dei Cappuccini di Pescarenico per Mario Pirovano, protagonista venerdì sera di “Lu Santo Jullare Francesco”, il monologo scritto da Dario Fo e Franca Rame. Al termine dello spettacolo, inserito nella rassegna MedFest Lombardia, il pubblico ha salutato l’artista con una lunga ovazione.
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