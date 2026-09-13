Mario Pirovano conquista Pescarenico con “Lu Santo Jullare Francesco”: tutto esaurito nel chiostro

La rappresentazione è stata scelta tra gli appuntamenti di rilievo dell’edizione 2026 di MedFest Lombardia, intitolata “Santi, eretici e peccatori: da San Francesco al Nome della Rosa”. Un omaggio a Dario Fo nell’anno in cui ricorrono il centenario della nascita e il decennale della scomparsa, ma anche un appuntamento legato all’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi.

Sul palco Pirovano ha dato corpo e voce all’universo medievale raccontato da Fo, facendo rivivere papi e cardinali, soldati, contadini, venditori, monaci e cavapietre. Attraverso questi personaggi, realtà storica e tradizione popolare si intrecciano nel ripercorrere alcuni momenti della vita di Francesco, restituendone un’immagine lontana da quella puramente agiografica.

Il testo nasce infatti dal lavoro di Fo su leggende popolari, testi canonici del Trecento, documenti emersi negli ultimi cinquant’anni e, in particolare, dalle ricerche di Chiara Frugoni. Ne emerge un Francesco spogliato dal mito, provocatorio, coerente, coraggioso e ironico, capace del resto di definirsi “jullare di Dio”. Pace e guerra, amore per la natura, fratellanza, dolore e gioia, ricchezza e umiltà attraversano così un monologo capace di alternare registri diversi, tra comicità, emozione e provocazione.

A sostenere la rappresentazione è stata la capacità narrativa di Mario Pirovano, artista legato direttamente alla storia teatrale di Fo e Rame. L’incontro con i due risale al 1983, quando entra nella loro compagnia ricoprendo nel tempo diverse mansioni, da traduttore ad assistente alla regia, e apprendendo direttamente il mestiere.

Sul modello di Fo, Pirovano ha quindi portato avanti la tradizione degli antichi narratori e giullari, affidandosi essenzialmente alla voce e al gesto. Nel corso degli anni ha rappresentato i monologhi di Dario Fo in Italia e nel mondo, dall’Europa all’America, dall’Asia all’Africa fino all’Australia, recitando anche in inglese e spagnolo. Tra i lavori portati in scena figurano “Mistero Buffo”, “Johan Padan a la Descoverta de le Americhe”, “Lu Santo Jullare Françesco”, “Il Magnifico Ruzzante” e “Vorrei morire anche stasera se dovessi sapere che non è servito a niente”.

Un percorso artistico che continua a portare sui palcoscenici l’opera di Fo, attraverso una forma di racconto costruita sulla forza della parola e del gesto.