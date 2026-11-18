Domenica 22 novembre alle 16 il concerto annuale al centro alCUBO

Sul palco Blueriver, Cyprine De Seval, Petite Fabrique, Luke Style e Redwoods

LECCO – La musica come occasione di incontro, collaborazione e solidarietà. È questo lo spirito che accompagna il percorso di Matt & Friends, pronto a tornare sul palco con il tradizionale concerto annuale. L’appuntamento è fissato per domenica 22 novembre, alle 16, al centro alCUBO di Lecco, in via dell’Eremo 28. A partecipare saranno cinque band che negli anni hanno condiviso il cammino del collettivo: Blueriver, Cyprine De Seval, Petite Fabrique, Luke Style e Redwoods.

Tra i momenti centrali del pomeriggio ci sarà la presentazione di “Rise Up!”, il nuovo brano inedito realizzato nell’ambito del progetto “Il Grande Coro”. La registrazione si è svolta lo scorso 26 settembre, proprio all’Auditorium alCUBO, coinvolgendo 100 coristi provenienti da diverse formazioni del territorio lecchese.

L’iniziativa è nata con l’obiettivo di creare nuove occasioni di incontro tra persone e realtà accomunate dalla passione per il canto corale. Un progetto che ha messo in dialogo esperienze e sensibilità musicali differenti, trasformando un pomeriggio di lavoro condiviso in una produzione collettiva: dalla preparazione delle singole sezioni vocali fino alla registrazione di una canzone scritta appositamente per l’occasione.

“Rise Up!” sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e sarà accompagnato da un video che ripercorre la giornata, raccontandone i protagonisti. Il filmato verrà proiettato durante il concerto, alle 16.

L’appuntamento offrirà anche l’occasione per conoscere in anteprima i prossimi progetti discografici di Matt & Friends. Entro la fine dell’anno è prevista la pubblicazione di un EP natalizio, disponibile sulla pagina Bandcamp del progetto. Il 4 dicembre, invece, uscirà il primo volume di “Acoustic”, una raccolta che riunisce brani inediti e cover reinterpretati in versione acustica e registrati dal collettivo nel corso degli ultimi anni.

Un percorso, quello di Matt & Friends, che affonda le proprie radici nel 2007-2008, quando hanno preso forma le prime collaborazioni tra i musicisti coinvolti. Nel 2009 è arrivata la pubblicazione del primo disco a scopo benefico, “Make A Better Place”, destinato a sostenere la missione Sagrado Corazon di padre Dante Invernizzi in Bolivia. Due anni più tardi, nel 2011, è seguito “Friends For Bolivia”, progetto che ha coinvolto numerose band emergenti del territorio lecchese e milanese.

Da allora, la produzione musicale si è intrecciata con il sostegno a iniziative sociali, educative e sanitarie. Nel 2013, con “Dynamo Friends”, e nel 2018, con “Winter Tales”, il collettivo ha sostenuto Dynamo Camp e le sue attività di Terapia Ricreativa. Nel 2015, invece, il progetto “Little Friends”, realizzato in collaborazione con la Pro Loco di Ballabio, ha contribuito alla donazione di un’apparecchiatura al reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale Manzoni di Lecco.

Un altro capitolo significativo è arrivato nel 2019 con “This Is Us”, disco realizzato grazie alla partecipazione di un coro composto da oltre 35 elementi e pubblicato a favore dell’associazione lecchese Down Up. Il lavoro, che comprende anche una rivisitazione di “This Is Me”, brano tratto dal musical cinematografico The Greatest Showman, ha posto al centro il tema della diversità. Il legame di Matt con il mondo del musical passa anche attraverso la Ta-Dà Musical Company, compagnia di cui fa parte e con la quale ha portato in scena “This Is the Greatest Show” per dieci repliche nel Lecchese.

Negli anni successivi il sostegno del collettivo è proseguito a favore di altre realtà del territorio. Nel 2020 e 2021 è stata la volta di A.L.F.A., l’Associazione Lecchese Famiglie Affidatarie; nel 2023 Matt & Friends ha contribuito alla Borsa di Studio Mario Ballabio, destinata agli allievi meritevoli del Civico Istituto Musicale G. Zelioli di Lecco. L’ultima produzione benefica, nel 2024, è stata “Un passo in più”, realizzata a sostegno dell’associazione Gli Amici di Chiara di Vercurago.

Il concerto del 22 novembre si inserisce in questa storia di collaborazioni, musica e impegno solidale. Un appuntamento che, oltre a riunire sul palco band e musicisti legati al progetto, permetterà di presentare una nuova produzione corale e di guardare ai prossimi traguardi discografici di una realtà che continua a coinvolgere il territorio.